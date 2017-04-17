EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  1620  20
Материалы по теме:
Все про:Донецк (7375) пожар (3150) труп (99)

 В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп. ФОТОрепортаж

В оккупированном Донецке сгорело здание бывшего кинотеатра "Донецк". На месте найден труп.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", пожар произошел внутри здания. Крыша полностью сгорела и осыпалась, рухнули бетонные перекрытия.

Внутри найдено тело - предположительно, мужчины.

По одной из версий, возгорание произошло из-за действий бездомных людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В лесу на Херсонщине потушен пожар на площади 4,9 га. ФОТОрепортаж

В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп 01В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп 02В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп 03В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп 04В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп 05В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп 06В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп 07В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп 08

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какой флаг нарисовали на фасаде,-таков и результат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заметим, что сие ужасное происшествие произошло без участия "укров" и "хунты".
Когда в дамбасе нашествие орков из Мордора, по-другому не бывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так буде і з містом, тільки трупів буде значно більше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
убили и сожгли тело. вместе с театром. сгорел сарай гори и хата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая-то ветхая совдеповская халупа, пофигу, тоже мне новость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из 70 - ти тем на главной странице только одна новость положительная . Не сайт а какая то секта для полоумных .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти знов забув сам себе... Може тому, що сторінка ця не твоєї секти..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"министр" обороны лугондонии осужден в Петербурге за мошенничество с цветными металлами.В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп - Цензор.НЕТ 8786
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эээ ,а где теперь орки ,будут фильму смотреть,?? ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На хрена им кино? Домбамбвийцам ни кинотеатры ни дамбассарены не нужны!!! Им главное пожрать бухнуть трахнуться с кем попало и жизнь удалась. Уроды одним словом. Украинцы нам очень нужен закон о лишении гражданства этих всех ЛуганДонцев!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тупі зрадникі, ото ж буде усе таке через деякий час.... расія-параша!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Небось узнал, что кучу шахт на днях закрывают, вот пукан и не выдержал
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти