 В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", пожар произошел внутри здания. Крыша полностью сгорела и осыпалась, рухнули бетонные перекрытия.
Внутри найдено тело - предположительно, мужчины.
По одной из версий, возгорание произошло из-за действий бездомных людей.
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Когда в дамбасе нашествие орков из Мордора, по-другому не бывает.
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