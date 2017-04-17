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 Мемориальная доска Блюхеру демонтирована в Одессе в рамках декоммунизации. ФОТО

Одесские коммунальщики демонтировали мемориальную доску, установленную в память о советском военачальнике времен Гражданской войны Василии Блюхере/

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информагенство "Трасса Е-95".

Демонтаж доски был произведен во исполнение Закона о декоммунизации. Мемориальная доска находилась на фасаде дома, где в 1920-1921 гг. жил командир 51-й Перекопской дивизии Блюхер, также одно время занимавший пост начальника войск Одесской губернии.

Мемориальная доска Блюхеру демонтирована в Одессе в рамках декоммунизации 01

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Справка: Василий Блюхер (19 ноября 1890, Барщинка, Ярославская губерния, - 9 ноября 1938, Москва, СССР) - советский военный, государственный и партийный деятель. Маршал Советского Союза (1935), кавалер Ордена Красного Знамени № 1 (1918) и Ордена Красной Звезды № 1 (1930). В 1938 году был арестован в ходе массовых репрессий в РККА и 9 ноября 1938 года умер в Лефортовской тюрьме от пыток на допросах; посмертно реабилитирован в марте 1956 года.

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