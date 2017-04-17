 Замначальника патрульной полиции Днепра Логвиненко пострадал в ДТП. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Днепра, вечером около села Радостное (бывшее Радсело), на участке дороги от трассы Т-04-12 до села, служебный автомобиль Skoda Octavia, закрепленный за Управлением патрульной полиции в Днепре, съехал в кювет и врезался в дерево.
В автомобиле ехали Максим Логвиненко, вр. и. о. заместителя начальника - начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения Управления патрульной полиции в Днепре, и гражданское лицо 1995 года рождения. Они получили телесные повреждения.
Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в реанимационное отделение Каменской городской больницы скорой помощи.
Проводится служебное расследование.
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- все бегут.
- козла забьем?(с)
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