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 Замначальника патрульной полиции Днепра Логвиненко пострадал в ДТП. ФОТО

В Днепропетровской области автомобиль патрульной полиции Днепра попал в ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Днепра, вечером около села Радостное (бывшее Радсело), на участке дороги от трассы Т-04-12 до села, служебный автомобиль Skoda Octavia, закрепленный за Управлением патрульной полиции в Днепре, съехал в кювет и врезался в дерево.

В автомобиле ехали Максим Логвиненко, вр. и. о. заместителя начальника - начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения Управления патрульной полиции в Днепре, и гражданское лицо 1995 года рождения. Они получили телесные повреждения.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в реанимационное отделение Каменской городской больницы скорой помощи.

Проводится служебное расследование.

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Замначальника патрульной полиции Днепра Логвиненко пострадал в ДТП 01Замначальника патрульной полиции Днепра Логвиненко пострадал в ДТП 02

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Трезвый как стеклышко и тут бац!-машина съехала в дерево. .. Обидно ))
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- менты бегут?
- все бегут.
- козла забьем?(с)
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да косые они были или сала объелись
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О,голодный кацап пожаловал....И сразу в спам попал))))
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Так это он только ехал в посадку с гражданским лицом 95-го года рождения или уже выезжал оттуда?
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а что мог делать этот мусорок в казенной машине на проселочной дороге с гражданским лицом? кто будет возмещать ущерб от разбитой старой чкоды?
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Когда говорят: "и гражданское лицо 1995 года рождения", то речь идёт, скорее всего, о женском поле...
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Отобрать у ментов авто, как ни мент, так авария с перегаром.
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Авакяну нужно на рехформу посмотреть.Говорят в машине еще девушка ехала.Живемо по новому.
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гражданское лицо лицо девушка 1995 гр предположительно сотрудник полиции. зам полиции находилсь в состоянии алкогольного опьянения.машина слетела в кювет.прибывшие сотрудники полиции сразу сняли синие номера.все как всегда
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗамначальника патрульной полиции Днепра Логвиненко пострадал в ДТП. ФОТО
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