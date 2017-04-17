 Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", молодые люди воссоздали старинный обряд: неженатые парни обливали девушек водой. Это делалось для крепости будущей семьи.
"Для будущего чистого крепкого брака обливание водой в день Богородицы, которая, как известно, своим покровительством помогает соединить в крепкую семью молодые влюбленные сердца, в казацкой Украине было обязательным, поскольку считалось очистительным", - говорят организаторы праздника.
(Фото со страницы Мамаєва Слобода)
3579 47
Материалы по теме: Пасха
Полиция усилила патрулирование возле кладбищ и культовых сооружений в 6 областях(0)
УПЦ КП провела пасхальное богослужение для верующих оккупированного Симферополя(18)
Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку(59)
Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития. ИНФОГРАФИКА(113)
Прорыв трубы в Киеве: На ул. Борщаговской полностью перекрыли движение(0)
"Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман. ВИДЕО(85)
Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением. ВИДЕО(322)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я ожидал увидеть что-то типа такого
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в Европе с этим строго.. юристы е? подскажите чтобы не гуглить как это по кросивше сформулировать
Ответить
Ответить
Ответить
но сначала штраф за моральный ущерб
Ответить
Ответить
Ответить
А еще говорят, что реформа МВД пользы не принесла)), пойду и выпью что-нибудь бесплатное.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить