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 Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи. ФОТОрепортаж

В "Мамаевой слободе", казацком селении в Киеве, отметили второй день Пасхи - Обливной понедельник.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", молодые люди воссоздали старинный обряд: неженатые парни обливали девушек водой. Это делалось для крепости будущей семьи.

"Для будущего чистого крепкого брака обливание водой в день Богородицы, которая, как известно, своим покровительством помогает соединить в крепкую семью молодые влюбленные сердца, в казацкой Украине было обязательным, поскольку считалось очистительным", - говорят организаторы праздника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый большой флаг Украины из пасок создали в Днепре. ВИДЕО

Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи 01Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи 02Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи 03Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи 04Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи 05Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи 06Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи 07Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи 08

(Фото со страницы Мамаєва Слобода)
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Эх, зашел сюда в надежде увидеть мокрые девичьи майки...
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та не, был бы збочинцем, если бы зашел сюда в надежде увидеть мокрые пацанячие майки
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Опять же скажу, я не ожидал увидеть тут зубатого ботана-извращенца, задирающего юбки прохожим девушкам.
Я ожидал увидеть что-то типа такого

Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи - Цензор.НЕТ 8951
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Сподіваюсь , в Києві , сьогодні було тепліше , а ніж в нас ... Бо обливатися за такої погоди - сумнівне задоволення ...
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Емае, уже голова седая, а я всё думал что для крепкой семьи надо другое делать...
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Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи - Цензор.НЕТ 7065 Вскоре украинцы будут платить отдельно за газ, как товар, так и за его транспортировку. , а за слив с унитаза украинцам будут доплачивать,мы же тоже товар отдаём? Или будем платить только за то что поступает к нам?
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Не к этому празднику но к Киеву. Наверное нужно штрафовать всех кто гадит - выпил пиво и кинул бутылку на траву, съел мороженое и упаковку в кусты кинул, поел пирожок и кулёк под ноги и окурки тоже . Потому что люди убирают но никаких сил нет справиться с этими тварями , которые где идут там и мусор кидают...
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надо больше шароваров и прочей ряженой хрени. Терпилам нужно забивать мозги чтобы не возмущались налогами на воздух
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и каким порохоботам крысенышам не нравится, что пытаются заспамить ?
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то флаг из пасок делают то водичкой обливашки устраивают а так все зае-сь
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ну и дурной обычай, ( какая здоровая семья если девушка простудится и заболеет(, а что ж не наоборот тогда
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тут на тыс. 50, может трудно сказать зависит от что за упыри, сколько с ним снять можно а если совсем озвереть абидится т.е. то к качестве бонуса можно как издевательства на сексуальной почве, или как это назвать буллинг гендерной принадлежности
в Европе с этим строго.. юристы е? подскажите чтобы не гуглить как это по кросивше сформулировать
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скажите, а де це такое? и за что так, арабы какие-то за то что вышла без покрывала как его всё забываю
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а это случайно не парень, по фигуре показалось, транс, может это травля представителей лгбт, впрочем какая разница м или ж, это неприемлимо, расстрелять ублюдков!(((
но сначала штраф за моральный ущерб
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физический, тут же не только насмешки тут и физическое насилие, у человека из-за стресса может развится боязнь людей на улице и тд.
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Сегодня дал полицейскому 100 гривен (менее 4$) за пересечение двойной осевой (он сетовал на отсутствие бланка и делал мне намеки). Последний раз платил гаишнику за аналогичный проступок тоже 100 гривен в 2012 году(тогда более 12$). Мой профит 8$.
А еще говорят, что реформа МВД пользы не принесла)), пойду и выпью что-нибудь бесплатное.
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это вы благодарите Бабу Леру что удачно обесценила наш папир под названием гривна
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Баба Лера с неба не упала, она результат выборов в один тур . Благодарить не ее надо
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хорошо что есть люди поддерживающие былые традиции предков... ярко и красочно....
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Млин... Я надеялся увидеть фотки девок в мокрых майках без натитьников, а тут ...
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Ну так це ж торік була така погода, а вчора то сьогодні кожуха треба було одягати, а не водою обливатись
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Цензор.НЕТФотоОбществоОбливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи. ФОТОрепортаж
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