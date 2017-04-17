 Поминальная молитва за погибших бойцов АТО прошла во Львове. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, молитву возглавил глава Центра военного капелланства Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви отец Степан Сус. В церемонии приняли участие мэр Львова Андрей Садовый с семьей, представители духовенства, семьи погибших героев, община города.
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