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 Поминальная молитва за погибших бойцов АТО прошла во Львове. ФОТО

На Лычаковском кладбище во Львове, на месте захоронения воинов АТО, состоялась совместная поминальная молитва и освящение памятников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, молитву возглавил глава Центра военного капелланства Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви отец Степан Сус. В церемонии приняли участие мэр Львова Андрей Садовый с семьей, представители духовенства, семьи погибших героев, община города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Харькова помолились за бойцов АТО и победу над агрессором. ФОТОрепортаж

Поминальная молитва за погибших бойцов АТО прошла во Львове 01

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Вічна Слава Героям...
Спочивайте в мирі,нехай земля буде Вам пухом...
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Доречі,на Волині сьогодні помер боєць Айдару,друг Сармат...
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