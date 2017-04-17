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 Происшествия, Фоторепортаж, Авто
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Все про:ДТП (5672) Житомирщина (611) ГСЧС (940)

 В результате ДТП на Житомирщине 5 человек погибли, двое в реанимации, - ГСЧС. ФОТО

В Житомирской области в результате столкновения двух автомобилей 5 человек погибли, 2 человека ранены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"17 апреля в 16:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь по деблокированию погибших из поврежденных автомобилей в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 240 км автотрассы Киев - Ковель, вблизи с. Каменка Олевского района.

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По прибытию спасателей на место происшествия выяснилось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей Suzuki и ВАЗ-2109, двое водителей и трое пассажиров легковушек погибли, еще двое пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.

В результате ДТП на Житомирщине 5 человек погибли, двое в реанимации, - ГСЧС 01

С помощью гидравлических ножниц спасатели разрезали боковые стойки в обоих автомобилей, сняли крышу и достали двух пострадавших из автомобиля Suzuki, которые госпитализированы в реанимационное отделение Олевской центральной районной больницы. После этого были деблокированы трое погибших из искореженного Suzuki и двое погибших из ВАЗа.

В результате ДТП на Житомирщине 5 человек погибли, двое в реанимации, - ГСЧС 02

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Аваков із Гройсманом замовчують інформацію, що на дорогах за день гине кілька десятків осіб. Наші дороги страшніші за рашистську агресію. Відповідальні за це Гройсман (за стан доріг) і Аваков (за п'яних і неадекватних водіїв).
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Кошмар, пока есть двусторонние дороги и такого качества - это неизбежно.
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Дорога там как раз нормальная, это же Варшавка, причем на этом участке дорога идет по прямой, видать лупанулись лоб в лоб.
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ммм да, 9-ку в клочья... опятьже скоростной лимит сцуко превышен.... но ездить медленно это так скучно...
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Судя по разорванному ВАЗу скорость приличная - вероятно был обгон и не успел...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате ДТП на Житомирщине 5 человек погибли, двое в реанимации, - ГСЧС. ФОТО
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