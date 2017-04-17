 В результате ДТП на Житомирщине 5 человек погибли, двое в реанимации, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"17 апреля в 16:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь по деблокированию погибших из поврежденных автомобилей в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 240 км автотрассы Киев - Ковель, вблизи с. Каменка Олевского района.
По прибытию спасателей на место происшествия выяснилось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей Suzuki и ВАЗ-2109, двое водителей и трое пассажиров легковушек погибли, еще двое пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.
С помощью гидравлических ножниц спасатели разрезали боковые стойки в обоих автомобилей, сняли крышу и достали двух пострадавших из автомобиля Suzuki, которые госпитализированы в реанимационное отделение Олевской центральной районной больницы. После этого были деблокированы трое погибших из искореженного Suzuki и двое погибших из ВАЗа.
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