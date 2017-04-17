В результате обстрела в Авдеевке повреждены семь домов, один разрушен до основания, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В результате обстрела в прифронтовой Авдеевке получили повреждения семь домов, один разрушен до основания.
Она отметила: " Авдеевка под обстрелом. Повреждено семь домов на улице Тургенева. Один из них разрушен полностью, остальные - частично повреждены, выбиты окна, пробиты крыши.
На месте работает полиция. Информация о пострадавших уточняется. В пострадавший район направлены дополнительные наряды патрулирования.
На улице остались жить только старики. Находились на собственных подворьях. Пережидали обстрел прямо в огородах.
Владелица разрушенного дома хлопотала на кухне, когда в ее дом залетел снаряд. Чудом не пострадала. Пенсионерка 1937 года рождения".
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а кто-то платит мусарам за крышу 100 тыс в мес и рубит себе капусту по тихому,вращая на пропеллере и бюджет, и налоги, и прочую ерунду.и что?
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Следующей будет информация, шо соевый холуй Жебракивский в срочном порядке отстраивает разрушенное. восстанавливает электричество, инфраструтуру и тд? И так - наша песня хороша....
А выселить людей оттуда? или так интереснее: расхерачили-отстроили- опять расхерачили?
Бюджет Украины он же ж резиновый и бездонный, примерно как в Эмиратах.
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