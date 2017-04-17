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 В результате обстрела в Авдеевке повреждены семь домов, один разрушен до основания, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате обстрела в прифронтовой Авдеевке получили повреждения семь домов, один разрушен до основания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь ГУНП в Донецкой области Наталья Шиман.

Она отметила: " Авдеевка под обстрелом. Повреждено семь домов на улице Тургенева. Один из них разрушен полностью, остальные - частично повреждены, выбиты окна, пробиты крыши.

На месте работает полиция. Информация о пострадавших уточняется. В пострадавший район направлены дополнительные наряды патрулирования.

На улице остались жить только старики. Находились на собственных подворьях. Пережидали обстрел прямо в огородах.

Владелица разрушенного дома хлопотала на кухне, когда в ее дом залетел снаряд. Чудом не пострадала. Пенсионерка 1937 года рождения".

Смотрите также: Вследствие обстрела террористами Авдеевки поврежден частный дом. ФОТО

В результате обстрела в Авдеевке повреждены семь домов, один разрушен до основания, - Нацполиция 01

В результате обстрела в Авдеевке повреждены семь домов, один разрушен до основания, - Нацполиция 02

В результате обстрела в Авдеевке повреждены семь домов, один разрушен до основания, - Нацполиция 03

В результате обстрела в Авдеевке повреждены семь домов, один разрушен до основания, - Нацполиция 04


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Бедные люди. Эта женщина может видела "отечественную "воину, сеичас погибнет от снарядов тех тварей которых ее отец может быть защищал.
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сильно не переживай - оскільки в країні проголошена АТО, то компенсувати всі втрати цивільних осіб повинен державний бюджет.
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да, только один платит 500 грн а другой 100тыс в мес, вот и вся разница)))
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и в чем подвох здесь?
а кто-то платит мусарам за крышу 100 тыс в мес и рубит себе капусту по тихому,вращая на пропеллере и бюджет, и налоги, и прочую ерунду.и что?
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В лугандоне ? Там все оккей ! И с водой и с газом . И все бесплатно !
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Ну Пеця за Лугандон больше переживает чем за остальную Украину. По Лугандону запрещает и стрелять и перекрывать газ и електроенергию и повышать тарифы... а украинцы никуда не денутся...
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как куда, окапываться в землянку и ждать выборов... вот тогда и набежит всяких обещалкиных что и дом отстроят и озолотят... или на Лугандонию к родичам если есть такие... там и не стрелют и по две пенсии платят и комуналка в 3 раза дешевле и цветмета можно насобирать...
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а если нет родичей? оно как бы да, но стариков реально жалко
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Если честно, и если бы по моему дому еб@шила вражеская артиллерия а наши сидели и дрочили на гавнокомандующего в окопах, который запретил давать даже ответку то я наверное взял бы автомат и пере*башил и тех и других. У меня дальние родственники на Лугандонии живут, матом крыли Украину и нашу власть, рассказывали сотни историй как *наша* власть специально здавала дамбас и крым, мало того вместо сепаров правохранительные органы и прокуроры отлавливали всех кто етому сопротивлялся, многих даже передавали сепарам.
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это всё продуманная операция по утилизации активной прослойки радикально настроенного населения, которое хочет нормально жить. всё уже давно понятно, жаль, что не всем. буева туча моих друзей, которые волонтёрили, приехали из-за бугра, отдали все свои бабосы, глубоко разочарованы, и валят из Украины. с таким тупым аморфным население невозможно построить нормальную страну.
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Все в рамках минских договоренностей и перемирия.
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Разрушения домов в прифронтовой зоне - пипец, какая новость. такого не может быть, вы шо??
Следующей будет информация, шо соевый холуй Жебракивский в срочном порядке отстраивает разрушенное. восстанавливает электричество, инфраструтуру и тд? И так - наша песня хороша....
А выселить людей оттуда? или так интереснее: расхерачили-отстроили- опять расхерачили?
Бюджет Украины он же ж резиновый и бездонный, примерно как в Эмиратах.
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амброськін, йди по балакай з рашистами, дай їм піндюлін.... закінчується Пасха, ось завтра все по новому піде....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате обстрела в Авдеевке повреждены семь домов, один разрушен до основания, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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