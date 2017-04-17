 В результате обстрела в Авдеевке повреждены семь домов, один разрушен до основания, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь ГУНП в Донецкой области Наталья Шиман.

Она отметила: " Авдеевка под обстрелом. Повреждено семь домов на улице Тургенева. Один из них разрушен полностью, остальные - частично повреждены, выбиты окна, пробиты крыши.На месте работает полиция. Информация о пострадавших уточняется. В пострадавший район направлены дополнительные наряды патрулирования.На улице остались жить только старики. Находились на собственных подворьях. Пережидали обстрел прямо в огородах.Владелица разрушенного дома хлопотала на кухне, когда в ее дом залетел снаряд. Чудом не пострадала. Пенсионерка 1937 года рождения".