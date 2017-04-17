 В оккупированном Севастополе провели День писанки. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", гостям мероприятия рассказывали об узорах писанок в разных частях Украины, о символике изображений на пасхальных яйцах и традициях Пасхи. Ведущие провели конкурсы и вручили призы с изображением писанок.
Также на празднике проходил мастер-класс по росписи яиц.
Мероприятие благословил священник Украинской православной церкви Московского патриархата. Он также освятил имущество для мастер-класса.
4849 18
Материалы по теме: Пасха Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Война на Донбассе может привести к химической катастрофе. В Черное море может попасть стронций, - Bellingcat(115)
В Херсонской ОГА разработали проектную документацию по обустройству КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом(6)
Полиция усилила патрулирование возле кладбищ и культовых сооружений в 6 областях(0)
Четверо пьяных боевиков сбежали с передовых позиций и пытались ограбить магазин в Брянке, - ГУР(12)
Как бойцы АТО встречают светлый праздник Пасхи. ФОТО(0)
Украине нужно больше дискутировать с Западом в отношении Минска и убеждать в своей правоте, - Тымчук после встречи с Райхелем(45)
Наблюдатели потеряли связь с беспилотником в Станице Луганской над участком разведения сил, - ОБСЕ(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Севастополе сейчас оккупанты.
Ответить
Ответить
Ответить
1. Ровно 79 лет тому назад, 17 апреля 1938 года, сталинскими палачами в Крыму была уничтожена большая часть передовой крымскотатарской интеллигенции. Палачи НКВД производили расстрелы в застенках Симферопольской городской тюрьмы. Все крымские татары проходили по уголовным делам как "предатели родины и ставленники антисоветского режима". По подобным обвинениям сотни крымских татар были отправлены в лагеря. Каждый год до оккупации Крыма россией по инициативе крымскотатарской молодежи мусульмане на полуострове проводили молебен в память о соотечественниках, погибших в те дни http://qha.com.ua/ru/obschestvo/17-aprelya-chernii-den-v-istorii-krimskotatarskogo-naroda/173071/ (фото).
2. Предателя Александра Талипова продолжает сильно колбасить от оккупантов, которые уничтожают всё в Крыму. А местных пропагандонов назвал шакалами: "Дали команду - верные шакалы побежали снимать сюжет о том, почему жизненно необходимо продать знаменитейшей во всем мире завод шампанских вин «Новый Свет»! И оборудование старое, и коридоры, построенные при Голицыне, аварийные! Неужели?!? И денег они столько не зарабатывают - еле держаться на плаву. Сидит с красными глазами упырь-директор завода, который при Украине был главой поселка Новый Свет, и отжал земель столько, аж страшно подумать. Надо взять всё и продать! Упырь объясняет, что в рамках госзакупок разве они могут правильно понюхать, что надо купить, какие виноматериалы!? Неповоротливый механизм государственного управления - это убивает завод! Вот как замахнулись! 40 млн $ хотят за завод в раю, а то, что это история, которая началась еще в Российской империи, они забыли? Вот так - не аренда, а сразу частная собственность! А про дорогу в поселок забыли? Там тысячи людей в изоляции могут остаться! А давайте и Массандру продадим - там директор тоже поддержит, она раньше директором «Нового света» была - при ней земля и уходила! А вообще, что вы за власть такая? Кто вам давал право продавать НАШИ заводы? НАШИ санатории и пансионаты? НАШИ предприятия? НАШИ земли? Вы пришли и паразитируете на имуществе, а это все может и должно работать на благо государства, республики! Ничего нигде не слиплось еще? Более 200 санаториев уничтожили и разорили, предприятия тоже еле живые, теперь неликвид уходит за копейки «своим»? Да вы думаете, вас терпеть вечно будут? Достали, кровососы! Извините, накипело!" https://twitter.com/KrimRt/status/853919852502896640 (скрин и видео).
3. Ялта. У пропагандиста-предателя Сереженьки Сардыко проблемки. За митинги про любовь к путину (а других он не проводит) Сереженьку увольняют из газеты "Ялтинские вести", где он подрабатывал ложью на 0,5 ставки https://twitter.com/KrimRt/status/853883316092764161 (скрин).
4. Анонимные путиноиды не популярны на пабликах Феодосии: "Посмотрел сегодня мировые новости утром - мы еще неплохо живем, как на мой взгляд! Так что не х… плакать, что все плохо! Диванные войска, бл@. Анонимно". Ответы: "Пошел сегодня на рынок. Интересно, какую виртуальную страну показывают в новостях? Интересно, почему путиноиды либо анонимы, либо прячутся под фейковыми именами с фамилиями крымский, крымская. Вам чего боятся?", "Что, опять по телевизору показали, как там плохо у хохлов, и как хорошо у нас живется?" https://twitter.com/KrimRt/status/853963650427752454 (скрин).
5. "Не сезон еще. На вокзале - одни квартирные маклеры и таксисты. В прошлом году в это время клиентов раза в два больше было. Народ обнищал, что ли - не пойму", - жалуется ялтинский таксист. Прочтите статью про Ай-Петри в преддверии обещанных сносов. Примечательно и то, что подъём на плато встречает вас запрещающим знаком "ЗАКРЫТО" на фоне триколора (с ошибкой в последовательности цветов флага россии) и новыми заборами к достопримечательностям для сбора дани http://ru.krymr.com/a/28433441.html (фото).
6. На крымском паблике украинец поздравил крымчан-патриотов с Пасхой, отметив, что поздравление не касается предателей, которых нигде не любят. В ответ на это ватник (Сергей Передерий из Ялты) предложил пожаловаться на автора сообщения в ФСБ, оставив все необходимые координаты для жалобы. Предатель считает, что поздравление относится к категории "пропаганда неонацизма и экстремизма" https://twitter.com/KrimRt/status/853889839099457536 (скрин).
7. В Симферополе совсем маленьких ДЕТЕЙ принимали в "юнармию". Если не знать, откуда фото, то можно подумать, что оно сделано в Северной Корее https://twitter.com/CrimeaUA1/status/853910204798337028 (фото-шок). Тем временем в Москве детям делают причёски под названием "Гитлерюгенд" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/853991503320035329 (фото и ссылка).
8. На православной ярмарке в Керчи можно купить всё самое необходимое - бюст путина, например https://twitter.com/KrimRt/status/853935805060063233 (фото). Скрепное веселье дополняют скрепные танцы с куполами на головах https://twitter.com/KrimRt/status/853936110883483649 (фото).
9. Кизяки на улицах крымских городов стали уже обыденным явлением, что шокирует ещё больше. В Судаке ряженные с попами РПЦ устроили крестный ход https://twitter.com/KrimRt/status/853905077156945920 (фото).
10. Ялта. Т.н. "мэр" Ростенко раздавал детям яйца из-за заборчика. Пасха же https://twitter.com/KrimRt/status/853877885295349760 (фото).
11. Поклонская заявила, что у неё возникли порнографические ассоциации в фильме "Матильда" о Николае II, что, по её мнению, оскорбляет чувства верующих РПЦ. Профессионально косит от ГААГИ или у неё реально нездоровое влечение к умершему? http://fresh.org.ua/novosti/131471/poklonskaya-zayavila-o-pornograficheskikh-assotsiatsiyakh-v-filme-o-nikolae-vtorom_2017-04-17
12. В Севастополе стартует акция колорадской ленты. Власовский символ оккупанта будут раздавать на улицах. Есть в этом один плюс: легче будет идиотов в толпе определить http://news.sevas.com/other/gde_razdayut_georgievskie_lenty_v_sevastopole_aprel_2017
13. Новости туризма: оккупанты начали проверку своих воинских частей http://fresh.org.ua/novosti/131453/v-krymu-nachalas-proverka-voinskikh-chastey_2017-04-17
14. В Керчи отметили 73-ю годовщину начала разминирования города. И такие годовщины есть? Куда мы попали?!! http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=65293 (фото)
15. В Симферополе расцвел нищенский бизнес. И если раньше это были бабки жалостливого вида, то теперь - сплошь калеки, "ополченцы" и косящие под них https://twitter.com/NUkrainia/status/853693469348560896 (фото).
P.S. У меня есть ватные знакомые пенсионеры, которые работают на "госслужбе" у оккупанта. Пояса они затягивают теперь всё туже и туже, но молчат как рыбы об лёд.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить