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 Тяжело больной Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины. ФОТО

Отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Федерации в Фейсбук.

"Сегодня, 17 апреля, в столичном отеле " Национальный" состоялась отчетно-выборная Конференция Федерации дзюдо Украины, в работе которой приняли участие делегаты из 23 регионов нашей страны. Новым президентом ФГУ избран Роман Насиров, его кандидатуру поддержали 22 делегата конференции", - говорится в сообщении.

Тяжело больной Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я требую пересмотреть меру пресечения", - Насиров заявляет о необоснованности решения судьи Бобровника

Тяжело больной Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины 02

сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Читайте: Ни на один вопрос детективов Насиров не дал конкретного ответа, - Сытник
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Його вже давно потрібно обрати почесним в'язнем Азкобана, але Порошенко це зовсім не Гаррі Потер, а скоріше Вальдемар сучасної України.
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А чого ви возмущаєтесь,нас тримають за бидло,то воно так і є. Сидіть в інеті і писать їбанутса,це все на що ми здатні
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Пути господни неисповедимы, что день - то новый прикол.
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Да "элита" уже давно на дне от тяжести украденных бабок, а вот народ еще телипается на поверхности. Даст Бог, выплывем и заживем.
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хм...а какое отношение этот "пледовый пациент" имеет к спорту и к дзю-до в частности? ))
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Да он больной же или это из области ссср, для характеристики в суде.
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По ходу - їм треба збити обговорення з даної теми ...
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" Мягкий путь"- это дзю до. Дзюдотитушки . На обратной стороне зеленых карточек- " зеленая" сумма, фио и расчетный счет?
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Петя,Петя,який же ти муділа. Яник такого цирку не робив!!!А 22 дзюдаїсти безмозглі і продажні скоти!!!
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в этой новости всё прекрасно, я щитаю такого дегенератизма нет ни в одной даже самой отсталой банановой республике
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Навіть , як би на кожному кроці , в нас , росли банани - ми б їх все одно , звідкись експортували ... Це і є менталітет "бананової республіки" !
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Насралова нужно в президенты Украины выдвинуть! Пэтя поддержит своего кореша, лучше со своим в доску соперничать, чем с руками кремля...
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Рома случайно в детстве на виолончели не играл? Может его почётным виолончелистом поставить и с Ралдугиным в дуэте играть, какие нибудь партии из Пиковой дамы?
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Партию Германа : "Уж полночь близится -а Германа всё нет"!
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В дуэте с ролдугиным уже играет наш Президент. Они вместе дуэтом инвестируют в экономику Панамы. И для этого ему не нужна виолончель. Кстати ему и кимоно походу не нужно чтобы выступать дуэтом и с дзюдоистом насировым и с дзюдоистом х.йлом
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нормально всё. у нас же борьба с коррупцией. ждём-с, когда же создадут контору по надзору за НАБУ
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Посадки должны быть,обязаны, иначе чьи то планы быстро и скоропалительно рухнут...
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Ксюша, они никому ничего не должны. Вы ещё поняли, шо должны только мы?
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В демократическом обществе презумпция невиновности, основа справедливости.
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Наказание виновных также входит в эти основы справедливости...
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Виновность определяется не на форумах , а в суде.
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С чего вдруг вы принялись защищать нашего казнокрада?Привычка?)))
Суд...А судьи кто? Такие же сволочи,в основном...
Рано или поздно посадки будут или придется применить более радикальные методы,но лучше бы до этого не доходило,я за цивилизованный путь.
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Я не защищаю ваших казнокрадов, просто хочу, чтобы Украина пошла по демократическому пути развития.
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у нас что - спортсмены поебанулись оптом????????
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Не реклама интернет- магазина: только у нас аксессуары для дзюдо в клеточку! Нааасиироff.
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Понятие "вор в законе" - это отстой. Теперь модно быть "председателем федерации".
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теперь он поедет с официальной делегацией дзюдоистов на международные соревнования за границу...ловко нас разводят...
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Насирова избрали главой Федерации дзюдо Украины.

Когда столько украл сколько Насиров, то в тюрьму не садят, а избирают президентом!
Бедная опущенная Украина
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жити по-новому, спасибо однотуровым петерастам
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................................................. ........................... ............................ ............................. ......................... ........................ !!!!!!
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Теперь Ромчик куратор рыговской федерации свои выбирали- президент Нурулислам АРКАЛЛАЕВ (Донецк),Почетный президент Владимир СИВКОВИЧ (Киев),Почетный президент Леонид ДЕРКАЧ (Киев)...а по другому быть не могло
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А кто у нас главный дзюдоист в Украине теперь?-да какой то насиров.Главный сборщик податей в Украине ....А кто главный дзюдоист Мира? -да какое то х.йло. Главный сборщик русскаго миръа
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Від прочитаного шокований. Думаю собі. невже людей заклинило, як так, Насірову пред'явлене обвинувачення, державі ним завдані величезні збитки а його зразу в "генерали" спортивні обрали. Напрошується запитання, що він такого заслужив у федерації на таку посаду? Дивлюсь на фото Насірова, гастук, костюм, обличя задоволене а дивись через пару місяців робу тюремну приміряє.
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ты на морду его посмотри...он здоровья на шестерых нахомячил...толсто гад срет, как докторской колбасой....
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Чем больше узнаю Рошена, тем больше люблю ЯнукОвоща!
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Браво!
Аплодирую стоя!!
Какой смачный плевок,в рожу НАБУ,пгокугатугы,и всему частному народу!!!
Блнах эта сцука должна лежать на шконке и рассуждать о смысле жизни,а оно во как!
Никто никого не посадит.Ворон ворону,глаз не выклюет.Рука руку моет!
А нам сивым,тьфу на харю,и утритесь!
Дзюдораст е.его мать!
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Слов нет... Стыдно за страну.
Вчерашний симулянт всплыл наверх. Воистну г..о. не тонет. Власть уже настолько здурела, что не видит насколько позорные её действия.
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На сайті президента зя"вилась петиція

Замінити депутатів на народ України, де кожен громадянин України може створювати законопроект і поправки приймати закони і регулювати політику України

https://petition.president.gov.ua/petition/35869
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Чем-бы дитятко не баловалось, лишь-бы денежки не тырило.
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Новости из Украины надо передовать с под грифом "не рекомендуются для людей со слабой психикой и беременным"
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Или спортсмены е- нулись.
Или врачи.
Или нас за таких держат.
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Вони би його ще після інфаркту і операції на серці на татамі виставили! Звірі, ващє
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Всьо х@йня Пепік давай по новой:Гонтарєва кращий банкір світу,Насіров кращий президент фонду Дзюдо в Україні,Йяценюк кращий Прем,єр в світі одразу після Гройсмана.
Тяжело больной Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины - Цензор.НЕТ 4062
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Напоминает старый анекдот про попугая , который 'хоть тушкой', но хотел попасть заграницу.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТяжело больной Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины. ФОТО
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