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 Болевший на суде Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины. ФОТО

Отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Федерации в Фейсбук.

"Сегодня, 17 апреля, в столичном отеле " Национальный" состоялась отчетно-выборная Конференция Федерации дзюдо Украины, в работе которой приняли участие делегаты из 23 регионов нашей страны. Новым президентом ФГУ избран Роман Насиров, его кандидатуру поддержали 22 делегата конференции", - говорится в сообщении.

Болевший на суде Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я требую пересмотреть меру пресечения", - Насиров заявляет о необоснованности решения судьи Бобровника

Болевший на суде Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины 02

Напоминаем, 3 марта 2017 г. сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Читайте: Ни на один вопрос детективов Насиров не дал конкретного ответа, - Сытник
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Власть не просто не видит, насколько позорны ее действия. Она просто на нас плюет. Им все равно, что мы о них думаем.
Не все равно им только то, что вдруг может иссякнуть поток доходов.
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🇺🇦🌻❤️⚔
Повний маразм, то мироточив під себе, то оперують, то грошей немаю, а потім мільйон під заставу!!!
Луценко геращенко аваков шкіряк, агов третій рік після Вогню та Смертей Майдану? Не соромно...😡
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Че за бред??Они что там издиваются над народом???!!!Походу давно запах горелой покрышки не вдыхали!!!!!!
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Ты что не соображаеш чтоли то я тебя проясняю -у нас в Украине согласно конституции парламентско -президентское государство -точно так как сейчас до референдума в Турции -парламент пишет законы а исполнительная власть выполняет а законы пишутся обычно под себя и поэтому характеризуются как дышло -куда кто повернет там и выйдет а ты примахался к Порошенку -какие законы такое и выполнение .Все вопросы к ВС -по тем законам которые выдала ВС не кого из чиновников нельзя посадить-всегда найдется согласно закона выход и главное не к чему не придерешся бо такие законы.Один закон савченко чего стоит-счет ведется как за работу в Сибири -только там надо вкалывать а в Украине он балдеет целый день и ждет когда вызовут и если там так плохо было бы для их то они старались бы туда не попасть повторно.
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Єто плевок всем украинцам и приговор гнусной, шакАладной, жєдовской власти !
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Это не плевок всем украинцам а указывает на то что у нас мафия азерская не победимая и на слабость перед ней силовой структуры .
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Я не понял а что этот азер еще на свободе гуляет а какже тюрьма а как же ворованные деньги -неужели все прощается -вот везет человеку -вчера был ходячим трупом а сегодня уже дзюдист главный а вобще почему интересно дзюдист -наверное маленького роста этот азер а детство его было наверное тяжолое точно как у путина .
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Тяжело больной Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины - Цензор.НЕТ 5386Rostyslav Demchuk‏ @EUROATLANTICUS 7 ч.7 часов назад
Невигадана історія від Таїси Гайди про те, як Аваков набирає кадрів з числа сепаратистів і керує ними за допомогою компроматів.

Тяжело больной Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины - Цензор.НЕТ 534



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Хочу сразу всех успокоить - Федерацию Сумо Украины может возглавить только Антон. Ничего личного, просто подходит.
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"Помсти хочу! Побачить цю падлюку на параші, за грою в півника з неголеним убивцей, або в канторі сраним інженером, або у юрті раком на підлозі татари шоб його %бали в сраку!"
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Скоро увидим , как у керманычив отвиснет нижняя челюсть и начнется обильное слюноотделениеТяжело больной Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины - Цензор.НЕТ 9666
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Почему среди дзюдоистов столько воров и уродов ?
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Ну это понятно. Наблюдательный совет кандидатуру выдвигал.

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Цікаво знати імена тих хто цю гниду оберав і голосував.
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никто не сидел и сидеть не будет при офшорно-барыжном президенте брехуне
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а как же инфаркт МИКАРДА вот ТАКОЙ РУБЕЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ... эту тварь нужно вздернуть, эх жаль что Михо у нас не президент. с пецей каши не сваришь
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБолевший на суде Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины. ФОТО
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