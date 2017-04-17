 Грузовик снес электроопору в Киеве и скрылся с места ДТП. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Эспрессо.TV.
Местные жители рассказали, что большой грузовой автомобиль, перевозивший контейнер, по неизвестным причинам выехал на обочину и врезался в железобетонный столб. После аварии водитель грузовика уехал с места происшествия.
Полицейские, прибывшие на место события, просмотрели видео ДТП с ближайшей камеры наблюдения, выяснив номера и марку грузовика, и передали ориентировку патрулям.
В результате аварии и повреждения электролиний без электричества остался целый микрорайон. Кроме того, из-за ДТП на дороге образовалась пробка.
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