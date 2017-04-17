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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж, Авто
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 Грузовик снес электроопору в Киеве и скрылся с места ДТП. ФОТО

В Дарницком районе Киева грузовик снес железобетонную опору линий электропередач, после чего скрылcя с места происшествия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Эспрессо.TV.

Местные жители рассказали, что большой грузовой автомобиль, перевозивший контейнер, по неизвестным причинам выехал на обочину и врезался в железобетонный столб. После аварии водитель грузовика уехал с места происшествия.

Грузовик снес электроопору в Киеве и скрылся с места ДТП 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В центре Киева автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. ФОТО

Полицейские, прибывшие на место события, просмотрели видео ДТП с ближайшей камеры наблюдения, выяснив номера и марку грузовика, и передали ориентировку патрулям.

В результате аварии и повреждения электролиний без электричества остался целый микрорайон. Кроме того, из-за ДТП на дороге образовалась пробка.

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А шо він мав робити,піднімати опору?
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Зателефонувати 102. Повідомити про ДТП. Дочекатися приїзду поліції. Оформити ДТП.
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Нічого дивного, водій зрозумів, що вартість електроопори перевищує вартість ремонту вантажівки і покинув місця аварії.
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понаставили электроопор. пьяному водиле и проехать никак...
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Здесь в Италии проводов над землёй не увидишь.
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В Киеве раньше тоже трудно было увидеть. Кроме киловольтных естественно.
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