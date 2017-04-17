EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  2623  3
Материалы по теме:
Все про:авто (4243) ДТП (5668) Нацполиция (6945) травма (682) жертвы (893) Донецкая область (4002) водители (549)

 Столкновение легковушек в Донецкой области: 2 человека погибли, 4 травмированы. ФОТОрепортаж

В Донецкой области произошло ДТП. В результате погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, вечером на автодороге Селидово - Горняк - Максимильяновка водитель ВАЗ-2101 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с ВАЗ-21099.

Из троих мужчин, которые находились в автомобиле ВАЗ-2101, один погиб на месте, а остальные, 27 и 30 лет, получили телесные повреждения.

34-летний водитель ВАЗ-21099 получил телесные повреждения. 55-летняя женщина, ехавшая в машине, получила ушиб поясницы, а 52-летняя скончалась на месте.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Германии погиб в ДТП на Ривненщине

Столкновение легковушек в Донецкой области: 2 человека погибли, 4 травмированы 01Столкновение легковушек в Донецкой области: 2 человека погибли, 4 травмированы 02Столкновение легковушек в Донецкой области: 2 человека погибли, 4 травмированы 03Столкновение легковушек в Донецкой области: 2 человека погибли, 4 травмированы 04

(Фото полиции Донецкой области)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На кацабских тазиках тяжело выжить в таких дтп.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
R.I.P. поворот на Гострий напевно(( там і раніше дорога не була доброю та прокладена зікзагами. Саме у Макимільянівці мешкають нащадки реєстрових козаків, які в одну ніч зібрали речі, сім*ї і поїхали в Дике поле аби уникнути закріпачення. Були вони чи з Рівненщини, чи то Волині - забулася вибачайте
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
R.I.P.Выжили во время страшных обстрелов,а погибли в дтп...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтолкновение легковушек в Донецкой области: 2 человека погибли, 4 травмированы. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти