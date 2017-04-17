 Столкновение легковушек в Донецкой области: 2 человека погибли, 4 травмированы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, вечером на автодороге Селидово - Горняк - Максимильяновка водитель ВАЗ-2101 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с ВАЗ-21099.
Из троих мужчин, которые находились в автомобиле ВАЗ-2101, один погиб на месте, а остальные, 27 и 30 лет, получили телесные повреждения.
34-летний водитель ВАЗ-21099 получил телесные повреждения. 55-летняя женщина, ехавшая в машине, получила ушиб поясницы, а 52-летняя скончалась на месте.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
(Фото полиции Донецкой области)
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