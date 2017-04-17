 В лесу на Херсонщине потушен пожар на площади 4,9 га. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в 27-м квадрате Раденского лесничества загорелась сухая подстилка в лесу.
Пожар удалось локализовать. Однако из-за сильных порывов ветра время от времени возникали новые очаги пламени. Поэтому спасатели дополнительно осуществили проливку территории.
Площадь пожара составила 4,9 га. К его тушению привлекались 8 пожарных автомобилей и 35 человек личного состава.
(Фото Главного управления ГСЧС в Херсонской области)
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