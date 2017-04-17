 В Португалии под Лиссабоном разбился самолет - погибло пять человек. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает издание Publico.
Самолет взорвался в воздухе и упал в жилом районе вблизи супермаркета Lidl.
По информации источников издания в службе спасения, пилот самолета и трое пассажиров погибли. Кроме того, погиб один из жителей района, в котором разбился самолет. Другой источник сообщает, что самолет упал на грузовик.
На месте падения самолета прибыли спасатели и пожарные. На место происшествия прибыл и президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза.
Отмечается, что самолет, который потерпел крушение, имел швейцарскую регистрацию и направлялся в Марсель.
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