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 В Португалии под Лиссабоном разбился самолет - погибло пять человек. ФОТО

В понедельник в селе Тирес вблизи Лиссабона разбился небольшой самолет.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает издание Publico.

Самолет взорвался в воздухе и упал в жилом районе вблизи супермаркета Lidl.

По информации источников издания в службе спасения, пилот самолета и трое пассажиров погибли. Кроме того, погиб один из жителей района, в котором разбился самолет. Другой источник сообщает, что самолет упал на грузовик.

На месте падения самолета прибыли спасатели и пожарные. На место происшествия прибыл и президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза.

Отмечается, что самолет, который потерпел крушение, имел швейцарскую регистрацию и направлялся в Марсель.

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В Португалии под Лиссабоном разбился самолет - погибло пять человек 01

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