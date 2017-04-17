 При попытке пересечь границу с Венгрией задержаны двое граждан Алжира, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
В ходе реализации оперативной информации пограничным нарядом с помощью тепловизионного комплекса было зафиксировано движение двух неизвестных лиц в сторону госграницы.
На расстоянии 70 метров от украинского-венгерской границы пограничники остановили нелегальных путешественников, один из которых как раз пытался преодолеть заградительный забор. Документов задержаны при себе не имели, но сообщили, что являются гражданами Алжира.
Проводятся мероприятия по установлению круга лиц, причастных к организации незаконного путешествия нелегалов. Дальнейшую судьбу и правовую оценку действиям задержанных будет определять суд.
437 10
Боевики обстреляли из гранатомета и миномета КПВВ "Марьинка", - ГПСУ(5)
Турция завершила строительство 556-километровой стены вдоль границы с Сирией(56)
Новые правила проверки на границах ЕС спровоцировали хаос, Еврокомиссия собирает совещание, - EUobserver(10)
Российский певец Шуфутинский внесен в базу сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Крыма(89)
Россиян за любой границей можно распознать по тому, как они одеты(0)
Две украинки пытались тайно вывезти зенитную пушку в Польшу(118)
Более 18 тысяч военных, 1370 танков и ББМ, 700 боевых самолетов: РФ развернула большое количество живой силы и техники вблизи украинских границ, - Минобороны(123)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бо як же інакше ці прекрасні легіні могли так заблукати по дорозі до Угорщини?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить