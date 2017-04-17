EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия, Фоторепортаж
  437  10
Все про:Венгрия (407) Госпогранслужба (2604) граница (2915) Закарпатье (1367) нелегалы (207)

 При попытке пересечь границу с Венгрией задержаны двое граждан Алжира, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда задержали двух нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

В ходе реализации оперативной информации пограничным нарядом с помощью тепловизионного комплекса было зафиксировано движение двух неизвестных лиц в сторону госграницы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Одесские пограничники задержали 41 вьетнамца-нелегала. ВИДЕО

На расстоянии 70 метров от украинского-венгерской границы пограничники остановили нелегальных путешественников, один из которых как раз пытался преодолеть заградительный забор. Документов задержаны при себе не имели, но сообщили, что являются гражданами Алжира.

При попытке пересечь границу с Венгрией задержаны двое граждан Алжира, - Госпогранслужба 01

Проводятся мероприятия по установлению круга лиц, причастных к организации незаконного путешествия нелегалов. Дальнейшую судьбу и правовую оценку действиям задержанных будет определять суд.

Смотрите: Венгерский парашютист случайно приземлился на территории Украины, - Госпогранслужба. ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Явно не алжирцы! Поскольку алжирцы едут во Францию и более коротким путём, через Средиземное море!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь их поселят в приюте где будут поить кормить. Нет бы подбросить бедняг к самой границе и тропинку показать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Одессу отправят, здесь для них VIP-приемник давно уже есть
 показать весь комментарий
Ответить
 
А може нам брехали? Може Алжир знаходиться не на півночі Африки, а на Далекому Сході?
Бо як же інакше ці прекрасні легіні могли так заблукати по дорозі до Угорщини?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не завжди коротший шлях - самий вигідний. Якщо прямувати в Європу навпростець через море - скоріш усього потрапиш у табір біженців.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тобто я все ще можу довіряти своїй шкільній географічці?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Затримані не мали при собі документів,сказали що алжирці,розмовляли на кацапській
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри попытке пересечь границу с Венгрией задержаны двое граждан Алжира, - Госпогранслужба. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти