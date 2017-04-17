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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании "Восток". ФОТОрепортаж

В Воздушном командовании "Восток" прошли тактико-специальные учения с боевой стрельбой из зенитных установок ЗУ-23-2 и ЗКУ-1, а также из крупнокалиберных пулеметов ДШК.

В стрельбах принимали участие штатные и внештатные сводные расчеты подчиненных воинских частей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании Восток 01
Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании Восток 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании Восток 03
Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании Восток 04
Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании Восток 05

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Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании Восток 06

По словам заместителя командира Воздушного командования "Восток" по боевой подготовке полковника Андрея Бережного, все боевые расчеты продемонстрировали профессионализм, надлежащий уровень практических навыков во владении штатным вооружением и военной техникой.

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Зря ты так о ДАШКЕ нормально косит если глаз настрелян и руки не из жопы.
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учения надо проводить не на полигоне а на фронте
пользы будет больше
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согласен! там можно сепаров нормально зашкварить. Удобрения в украинскую землю никто не отменял
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУчения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании "Восток". ФОТОрепортаж
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