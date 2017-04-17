 Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании "Восток". ФОТОрепортаж

В стрельбах принимали участие штатные и внештатные сводные расчеты подчиненных воинских частей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
По словам заместителя командира Воздушного командования "Восток" по боевой подготовке полковника Андрея Бережного, все боевые расчеты продемонстрировали профессионализм, надлежащий уровень практических навыков во владении штатным вооружением и военной техникой.
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