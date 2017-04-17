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 Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В вагоне вооруженные преступники, взяты в заложники пассажиры и полицейские - по такой легенде рота особого назначения ГУНП в Донецкой области провела тактические учения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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"Сейчас в зоне АТО правоохранители круглосуточно охраняют стратегически важные объекты, железнодорожные и автовокзалы, совместно с военнослужащими несут службу на блокпостах. Уже проведены учения с личным составом полиции по всей области по отражению нападения на систему стопконтроля, админзданий территориальных подразделений полиции, отработан алгоритм действий в случае, если в остановленной машине диверсанты. Но как действовать, когда при проверке личных вещей пассажиров поезда обнаружен автомат, а спустя секунду весь наряд полиции обезоружен и взят "под прицел"? Сегодня на железнодорожных сообщениях Мариуполя спецназовцы удачно реализовали комбинацию по освобождению заложников и задержанию преступников", - говорится в сообщении.

ПО легенде учений внутри вагона группа молодых людей удерживала правоохранителей и часть пассажиров. Каждый из них мог быть мишенью в случае, если требования злоумышленников не будут выполнены. На место происшествия прибыл спецназ. Личный состав разбился на несколько штурмовых групп и занял позиции для атаки. Действовать нужно было быстро и слаженно - на счету была каждая минута, на кону - жизнь заложников. Первыми открыли огонь террористы, это и стало сигналом для действий спецназовцев. Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая - разбила два окна вагона. Через мгновение по одному уже выходили обезвреженные нападающие. Жертв среди заложников нет.



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Заместитель главы Нацполиции-начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил успешность ее проведения, но добавил, что это лишь часть всей работы. " Мы сегодня видели силовую фазу, но этому должна предшествовать работа всех служб. Патрульная полиция должна перекрыть дороги, ведущие именно к месту событий, сюда должны быть вызваны врачи и представители ГСЧС", - подчеркнул Аброськин.

Он поставил исполняющему обязанности командира роты спецназначения ГУНП в Донецкой области Юрию Костенко задачу разработать план с учетом выявленных недостатков и провести масштабные учения с привлечением других служб и ведомств.

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Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников 02

Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников 03

Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников 04

Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников 05

Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников 06

Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников 07

Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников 08

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Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников 09

Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников 10

Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников 11


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Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников - Цензор.НЕТ 2234
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"Мусарня" готовится предотвращать сбор протестующих в Киеве.
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Эти учения мусоров не имеют ничего общего к реальности.Крым и лугандон сдали эти же парни,которые на камеры такие картинки показывали.
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Орденоносец Голубан за кого играл? За Беркут чы за своих, за ДНР?
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На учениях всегда все на высоте. Но как до дела...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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