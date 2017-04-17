 Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области."Сейчас в зоне АТО правоохранители круглосуточно охраняют стратегически важные объекты, железнодорожные и автовокзалы, совместно с военнослужащими несут службу на блокпостах. Уже проведены учения с личным составом полиции по всей области по отражению нападения на систему стопконтроля, админзданий территориальных подразделений полиции, отработан алгоритм действий в случае, если в остановленной машине диверсанты. Но как действовать, когда при проверке личных вещей пассажиров поезда обнаружен автомат, а спустя секунду весь наряд полиции обезоружен и взят "под прицел"? Сегодня на железнодорожных сообщениях Мариуполя спецназовцы удачно реализовали комбинацию по освобождению заложников и задержанию преступников", - говорится в сообщении.ПО легенде учений внутри вагона группа молодых людей удерживала правоохранителей и часть пассажиров. Каждый из них мог быть мишенью в случае, если требования злоумышленников не будут выполнены. На место происшествия прибыл спецназ. Личный состав разбился на несколько штурмовых групп и занял позиции для атаки. Действовать нужно было быстро и слаженно - на счету была каждая минута, на кону - жизнь заложников. Первыми открыли огонь террористы, это и стало сигналом для действий спецназовцев. Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая - разбила два окна вагона. Через мгновение по одному уже выходили обезвреженные нападающие. Жертв среди заложников нет.

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Заместитель главы Нацполиции-начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил успешность ее проведения, но добавил, что это лишь часть всей работы. " Мы сегодня видели силовую фазу, но этому должна предшествовать работа всех служб. Патрульная полиция должна перекрыть дороги, ведущие именно к месту событий, сюда должны быть вызваны врачи и представители ГСЧС", - подчеркнул Аброськин.



Он поставил исполняющему обязанности командира роты спецназначения ГУНП в Донецкой области Юрию Костенко задачу разработать план с учетом выявленных недостатков и провести масштабные учения с привлечением других служб и ведомств.

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