 В Харькове восстановлен поврежденный вандалами стенд погибшим за Свободу. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке координатор харьковского Евромайдана, журналист Владимир Чистилин.
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"В Харькове накануне Пасхи восстановили стенд погибшим за Свободу и Независимость Украины!", - пишет Чистилин.
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