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Все про:памятник (2073) Харьков (4169) вандализм (382)

 В Харькове восстановлен поврежденный вандалами стенд погибшим за Свободу. ФОТО

В Харькове восстановили стенд погибшим за Свободу и Независимость Украины, который 20 марта повредили вандалы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке координатор харьковского Евромайдана, журналист Владимир Чистилин.

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"В Харькове накануне Пасхи восстановили стенд погибшим за Свободу и Независимость Украины!", - пишет Чистилин.

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В Харькове восстановлен поврежденный вандалами стенд погибшим за Свободу 01В Харькове восстановлен поврежденный вандалами стенд погибшим за Свободу 02

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даже при сове делали такие монументы советским воинам что аж дух захватывало,чего стоит родина мать в Киеве,а тут на зеленую бляху прицепили фотографии людей и все, ну это же позор какой то,эти люди заслужывают грандиозного строения в их честь
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Ну знаете на лист забора нацепить фото и назвать это стендом....Люди герои заслуживают уважения и почестей на много лучше и почётней.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Харькове восстановлен поврежденный вандалами стенд погибшим за Свободу. ФОТО
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