 В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ростовский сайт, курьезный случай произошел днем 16 апреля в Москве.
Ростовчане, разгуливавшие по главной площади столицы с символикой донского клуба, очень заинтересовали стражей порядка.
При этом сами ростовчане довольно бурно обсуждают сложившуюся ситуацию. Уроженцы Дона не понимают, почему украинцам нельзя ходить по Красной площади со своим флагом.
"А какое право они имеют задерживать? Вдруг с Украины я, у меня шарф цвета флага и что с того?" - недоумевает Ярик Жильцов.
5136 44
Полицейские на железнодорожном вокзале Волновахи задержали экс-работника "исправительной колонии "ДНР" в Макеевке. ФОТО(20)
Самый большой флаг Украины из пасок создали в Днепре. ВИДЕО(26)
Петербургская полиция задержала 50 оппозиционеров, намеревавшихся провести акцию в центре города(30)
Участники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-Петербурге(176)
А теперь про нас. Чего молчим-то? Одурели от негатива? – журналистка(0)
Экс-милиционера в кепке с надписью "Россия", укравшего туалетную бумагу, задержали в торговом центре в Одессе. ВИДЕО(186)
Оккупационный суд назначил задержанным в Бахчисарае крымским татарам штрафы и аресты до 12 суток(2)
"чуть не задержали".... харош, правда.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Аставіть толька піздєсят оттенков серого, мона коричневаго!!! )))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Заборонити поле пшениці!
Ответить
черно-желто-белый флаг незалежной РАБссии появился задолго до эпохи Петьки Первого.но современные кацаПсины напрочь отвергают его по причине того что убитый в 1881 году сцарь всея РАБссии Александр 2 не сохранил рукопись о флаге том для сЦаря Николашки и его потомков...,скорее всего он её сжёг незадолго до теракта против него бандой Софьи Перовской...,история сия темная,что и всё на РАБссии вонючке,какое не возьми СТОЛЕТИЕ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить