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 В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины. ФОТО

Фанатов "Ростова" чуть не забрали с Красной площади в отделение полиции из-за желто-синего шарфа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ростовский сайт, курьезный случай произошел днем 16 апреля в Москве.

Ростовчане, разгуливавшие по главной площади столицы с символикой донского клуба, очень заинтересовали стражей порядка.

В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины 01

Патрульные, увидев парня и девушку с "флагом" Украины, тут же подошли к молодым людям и попросили развернуть шарф. Убедившись, что это не флаг сопредельного государства, а всего лишь шарфик болельщика ФК "Ростов", правоохранители оставили пару в покое.

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При этом сами ростовчане довольно бурно обсуждают сложившуюся ситуацию. Уроженцы Дона не понимают, почему украинцам нельзя ходить по Красной площади со своим флагом.

"А какое право они имеют задерживать? Вдруг с Украины я, у меня шарф цвета флага и что с того?" - недоумевает Ярик Жильцов.

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ОЙ. ну харош... начинает подзае....
"чуть не задержали".... харош, правда.
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точно. Это "чуть" уже приелось. Вон, Бабай, после общения с чеченами, то ж чуть не родил
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надо было сначала отдубасить а потом разбираться - было-бы смешно
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За Звездно- полосатый "матрас" и Юнион Джек сразу расстрел положен
В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины - Цензор.НЕТ 1399
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Пара на паРашке енти, наші кольори, ваще з-а-п-р-е-т-и-т-ь!!
Аставіть толька піздєсят оттенков серого, мона коричневаго!!! )))
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Писяют москали.Це добре))))Еще есть флаг правого сектора,то вообще гаплык))))))
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В России люди в настоящих нацистов превратились.
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Вспомнилось как в Донецке "местные" кидались на флаг "Шахтёра",принимая его за флаг ПС. Мало того, что дебилы, ещё и дальтоники.
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я думаю, что мы уже близко к тому времени, когда кацапы будуть боятся выходить из дома, будут ссаться страхом от сочетания синего и жёлтого. Это клиника, и они уже на финишной прямой своего бесславного конца.
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Тряпка генералов Власова,Краснова,Кононова и ещё 200 кацаПсинских генералов Вермахта красивши
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Попутали. Это символ синдрома Дауна был.
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Не знал что существует "туристическая полиция".
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В Росії треба заборонити жовтий та синій кольри!В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины - Цензор.НЕТ 1834
В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины - Цензор.НЕТ 486
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хмм ... а шо це за прапорець у поліцая на руці ? ... ... . дуже схожий на цей:
В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины - Цензор.НЕТ 3166
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из истории кацаПсинских флагов и прочих гоффносимволов.....
черно-желто-белый флаг незалежной РАБссии появился задолго до эпохи Петьки Первого.но современные кацаПсины напрочь отвергают его по причине того что убитый в 1881 году сцарь всея РАБссии Александр 2 не сохранил рукопись о флаге том для сЦаря Николашки и его потомков...,скорее всего он её сжёг незадолго до теракта против него бандой Софьи Перовской...,история сия темная,что и всё на РАБссии вонючке,какое не возьми СТОЛЕТИЕ...
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Совсем долбанулись эти ватники путинские. Скоро будут бояться своей тени. Вдруг она будет жовто-блакитна.
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Очередной раз убеждаюсь на сколько мудачье путинское они трусливы и бояться нас ))))))))
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Вот когда приедет киевское "Динамо" в Москву с ЦСКА играть, тогда и можно будет с флагом Украины по Красной площади пройти. А сейчас нечего.
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От дійсно цікаво: яка хоча б формальна підстава для затримання? Я щось не чув, щоб в Кацаплянді на закнодавчому рівні був заборонений наш прапор чи герб.
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На этих упырей любое сине-жёлтое сочетание действует как серебро и чеснок одновременно.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины. ФОТО
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