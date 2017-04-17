 В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ростовский сайт , курьезный случай произошел днем 16 апреля в Москве.Ростовчане, разгуливавшие по главной площади столицы с символикой донского клуба, очень заинтересовали стражей порядка.

Патрульные, увидев парня и девушку с "флагом" Украины, тут же подошли к молодым людям и попросили развернуть шарф. Убедившись, что это не флаг сопредельного государства, а всего лишь шарфик болельщика ФК "Ростов", правоохранители оставили пару в покое.При этом сами ростовчане довольно бурно обсуждают сложившуюся ситуацию. Уроженцы Дона не понимают, почему украинцам нельзя ходить по Красной площади со своим флагом."А какое право они имеют задерживать? Вдруг с Украины я, у меня шарф цвета флага и что с того?" - недоумевает Ярик Жильцов.