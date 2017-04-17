 Гражданин Узбекистана пытался вывезти с оккупированной части Донбасса крупную сумму наличными, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"При осмотре автомобиля "ВАЗ", на котором иностранец двигался с неподконтрольной территории, пограничным нарядом в транспортном средстве обнаружены почти 104 тыс. гривен, около 5 тыс. долларов США и 24 тыс. рублей РФ", - говорится в сообщении.
Нарушитель и выявленные наличные переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.
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В ночь на 17 апреля телеканал Sky News Arabia сообщил, что бойцы спецподразделений западной коалиции приняли участие в операции в сирийской провинции Дир аз-Зур, атаковав боевиков "Исламского государства", обеспечивающих охраны путей снабжения захваченных нефтяных месторождений.
Судя по имеющейся информации, западный спецназ (вероятно, американский), доставленный в районе города Аль-Маядин на вертолетах Apache, поддержал в ходе этой операции бойцов "Сил демократической Сирии".
Sky News Arabia передает, что в операции были задействованы несколько десятков спецназовцев, которые покинули указанный район после выполнения поставленной задачи. О результатах операции, которая длилась примерно 20 минут, и возможных потерях не сообщается.
После неожиданной атаки руководство ИГ направило дополнительные силы в район Аль-Маядина.
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