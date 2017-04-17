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 "Машина для сепаров была, что бельмо на глазу": В Торецке сожгли автомобиль волонтера Ельца. ФОТО

В Торецке Донецкой области волонтеру Владимиру Ельцу сожгли автомобиль, которым он перевозил помощь для армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала журналистка Татьяна Заровная.

"Это случилось прямо у дома Владимира Ельца, которого в городе знают, как самого упрямого борца за Украину, чье поведение не укладывается в убогие стереотипы местной бандоты. Сама машина для сепаров была, что бельмо на глазу", - пишет она.

Машина для сепаров была, что бельмо на глазу: В Торецке сожгли автомобиль волонтера Ельца 01

Машина для сепаров была, что бельмо на глазу: В Торецке сожгли автомобиль волонтера Ельца 02


"Я считаю, что поджог машины Владимира Ельца - удар по всем проукраинским активистам Донетчины и Луганщины, которые ежедневно вызывают огонь на себя. И ответ должен быть адекватным. Если же его не последует, следующий удар бандосы нанесут уже НЕ по имуществу", - уверена она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Харькова пытались поджечь палатку волонтеров, - полиция

Через несколько дней после происшествия Заровная в Facebook написала, что уголовное дело по факту поджога фактически не расследуется, и потребовала от начальника полиции Донетчины Вячеслава Аброськина адекватного расследования. Приводим ее текст полностью.

"Я требую адекватного расследования поджога автомобиля Volodymyr Yelets в г.Торецке. Вы не ослышались: не прошу, а требую. Как майдановец и гражданский активист, который прекрасно помнит, что случилось в Володей Рыбаком (причастны те же лица, что крышуют нелегальные перевозки в Торецке - и к смерти Володи Рыбака, и к поджогу машины Ельца: это мое мнение, на которое имею право). Как человек, который имел разговор с Володей Рыбаком накануне его похищения - в городе Горловка, контролируемом теми же представителями "злочинной влади", которые рулят в Торецке доныне. Как человек, который поддерживал Майдан, рассчитывая, что он сломает Систему, в которой понятия, стрелки и решалова заменяют законы. Настаиваю, что в г.Торецке произошел не просто поджог машины, которая возила помощь ВСУ. Местными сторонниками "Л-ДНР" брошен вызов. Произошло первое действие, за которым, как известно по моему многолетнему и весьма печальному опыту, может последовать покушение на самого активиста. Считаю, что здоровье и жизнь Владимира Ельца сегодня зависят от вас персонально. От вашего желания работать на благо общества и выполнять свои обязанности добросовестно и профессионально. Вы обязаны сделать все для расследования поджога автомобиля волонтера и пресечь дальнейшие действия террористов (я их считаю таковыми).

А теперь докладываю о том, какова ситуация с расследованием УД на сегодня. Ваши подчиненные в Торецке демонстрируют, что судьба дела о поджоге - полный глухарь. Полицейские просто в открытую ржут, радуясь реваншу друзей Москвы. Давая понять, что на помощь правоохранителей проукраинским активистам в Торецке - в точности, КАК И ВЕСНОЙ 2014-ГО, КОГДА НАС СЛИЛИ В ДОНЕЦКЕ, - рассчитывать не приходится. Требую принять адекватные меры для расследования преступления против имущества Ельца и сосредоточить усилия на профилактике последующих преступлений тех же торецких уголовников, которые наезжали на Володю Рыбака в 2012-м и рулили "русской весной" в Торецке и Горловке в 2014-м".
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Сепарская полиция конечно же расследует эту выходку сепаров, ога.
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Надо быть жестче с этим быдлом.Иначе мы будем в пролете напостое. За каждый такой "подвиг" нужно отдавать должок десятикратно. Мочить всех,кто даже просто косо посмотрел на украинского содата.Нелегально мочить.По-тихому.С бандитами по бандитски.
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Кто должен мочить за солдат?Те кто скрываются от военкомата или солдаты опять сами за себя должны мочить?Тогда вопрос другой.А те кто уже убивал,хотят ли убивать еще по советам подобных мочителей...
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Похоже ты в меньшенстве.Так,что варежку ,прикрой.
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Підтримую так і потрібно діяти та поводитись з такими мутанськими гни да ми.
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Не следует забывать,что исполнители - это лишь шестерки. Ловить их и лупить,пока не выйдут на заказчика. А это без всяких гаданий - богатые рыги-воры. Этим суд линча.Сабакава только перед фактом ставить.В конце потом и этого уебка в петлю.
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Это спалили те же мусора,которым петька медальки за блокадников выдавал.
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Загравання влади з сепарами-зрадниками до другого і не могли призвести.
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Сторонники партии войны всем надоели
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да, достали, мешают путену нести мир в Украину...
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Атброськин и Голубан ща быстро раскроют преступление
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искать поджигателей нужно а новой полиции - очьень важьно.
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А машины местных сепаров из негорючих материалов сделаны? У одесситов поинтересуйтесь как коктейли готовят.
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Уебанов разных мастей с" той стороны" ловит не местная полиция а прикомандированные с разных областей Украины.Месные полицаи это бывшие сепары,/бывших не бывает/ или те которые за новоотсосию
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та ну что вы.. это же "тамжежнашилюде".. Мы ж этих поджигателей кормить-поить и жалеть обязаны..
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Господа волонтеры,

продолжайте всей Украиной возить гуманитарку в Авдеевку.

3 года уже прошло, а ничего так и не поняли...
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вся совковая быдлятина у нас за этих пропутинских лугондонских макак, и хер ты их вылечишь, только могила от них избавит, а надежда только на молодёжь
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Больше толерастии, больше фейковых раследований, больше прав человека, больше Женевской конвенции, больше Европейских ценностей, и Украина будет в акурат в границах Львовской области.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Машина для сепаров была, что бельмо на глазу": В Торецке сожгли автомобиль волонтера Ельца. ФОТО
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