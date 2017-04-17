 "Машина для сепаров была, что бельмо на глазу": В Торецке сожгли автомобиль волонтера Ельца. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом на странице в Facebook написала журналистка Татьяна Заровная."Это случилось прямо у дома Владимира Ельца , которого в городе знают, как самого упрямого борца за Украину, чье поведение не укладывается в убогие стереотипы местной бандоты. Сама машина для сепаров была, что бельмо на глазу", - пишет она.

Я требую адекватного расследования поджога автомобиля

в г.Торецке. Вы не ослышались: не прошу, а требую. Как майдановец и гражданский активист, который прекрасно помнит, что случилось в Володей Рыбаком (причастны те же лица, что крышуют нелегальные перевозки в Торецке - и к смерти Володи Рыбака, и к поджогу машины Ельца: это мое мнение, на которое имею право). Как человек, который имел разговор с Володей Рыбаком накануне его похищения - в городе Горловка, контролируемом теми же представителями "злочинной влади", которые рулят в Торецке доныне. Как человек, который поддерживал Майдан, рассчитывая, что он сломает Систему, в которой понятия, стрелки и решалова заменяют законы. Настаиваю, что в г.Торецке произошел не просто поджог машины, которая возила помощь ВСУ. Местными сторонниками "Л-ДНР" брошен вызов. Произошло первое действие, за которым, как известно по моему многолетнему и весьма печальному опыту, может последовать покушение на самого активиста. Считаю, что здоровье и жизнь Владимира Ельца сегодня зависят от вас персонально. От вашего желания работать на благо общества и выполнять свои обязанности добросовестно и профессионально. Вы обязаны сделать все для расследования поджога автомобиля волонтера и пресечь дальнейшие действия террористов (я их считаю таковыми).

А теперь докладываю о том, какова ситуация с расследованием УД на сегодня. Ваши подчиненные в Торецке демонстрируют, что судьба дела о поджоге - полный глухарь. Полицейские просто в открытую ржут, радуясь реваншу друзей Москвы. Давая понять, что на помощь правоохранителей проукраинским активистам в Торецке - в точности, КАК И ВЕСНОЙ 2014-ГО, КОГДА НАС СЛИЛИ В ДОНЕЦКЕ, - рассчитывать не приходится. Требую принять адекватные меры для расследования преступления против имущества Ельца и сосредоточить усилия на профилактике последующих преступлений тех же торецких уголовников, которые наезжали на Володю Рыбака в 2012-м и рулили "русской весной" в Торецке и Горловке в 2014-м".