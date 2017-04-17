 Полицейские на железнодорожном вокзале Волновахи задержали экс-работника "исправительной колонии "ДНР" в Макеевке. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой области.
Во время Пасхальных праздников правоохранители в усиленном режиме несут службу в общественных местах, на улицах города, блокпостах, автовокзалах и железнодорожных станциях.
Так, полицейские заметили 32-летнего мужчину, который пытался поехать к матери в Кропивницкий. Гражданин нервничал и избегал встречи с нарядом полиции.
Мужчина с боевым прошлым был немедленно задержан и доставлен в Волновахский отдел полиции, где рассказал все подробности пребывания в незаконных вооруженных формированиях.
В ряды террористов он вступил в сентябре 2015 года, намереваясь обогатиться. В должности младшего инспектора надзора и безопасности, мужчина охранял заключенных в Макеевской исправительной колонии № 97. Через 3 месяца он решил покинуть неперспективную работу, где платили меньше 2 тысяч гривен и уволился.
С тех пор мужчина нигде не работал и проживал по месту жительства вместе с семьей.
При первой попытке покинуть оккупированную территорию бывший боевик был задержан полицейскими.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
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2000 грн. в месяц. пишет человек, который даже приблизительно не знает, чем занимается охрана зоны.
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