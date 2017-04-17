 Полицейские на железнодорожном вокзале Волновахи задержали экс-работника "исправительной колонии "ДНР" в Макеевке. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой области Во время Пасхальных праздников правоохранители в усиленном режиме несут службу в общественных местах, на улицах города, блокпостах, автовокзалах и железнодорожных станциях.

Так, полицейские заметили 32-летнего мужчину, который пытался поехать к матери в Кропивницкий. Гражданин нервничал и избегал встречи с нарядом полиции.Мужчина с боевым прошлым был немедленно задержан и доставлен в Волновахский отдел полиции, где рассказал все подробности пребывания в незаконных вооруженных формированиях.В ряды террористов он вступил в сентябре 2015 года, намереваясь обогатиться. В должности младшего инспектора надзора и безопасности, мужчина охранял заключенных в Макеевской исправительной колонии № 97. Через 3 месяца он решил покинуть неперспективную работу, где платили меньше 2 тысяч гривен и уволился.С тех пор мужчина нигде не работал и проживал по месту жительства вместе с семьей.При первой попытке покинуть оккупированную территорию бывший боевик был задержан полицейскими.По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).