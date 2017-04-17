EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия, Фоторепортаж
  870  8
Все про:боевик (18537) задержание (5514) Кропивницкий (Кировоград) (391) Донбасс (14123)

 Полицейские на железнодорожном вокзале Волновахи задержали экс-работника "исправительной колонии "ДНР" в Макеевке. ФОТО

Местный житель Макеевки попал в поле зрения правоохранителей, когда ждал поезд в Кропивницкий. Зимой 2015 мужчина работал на оккупантов и был охранником заключенных в Макеевской исправительной колонии № 97.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Во время Пасхальных праздников правоохранители в усиленном режиме несут службу в общественных местах, на улицах города, блокпостах, автовокзалах и железнодорожных станциях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянку, разыскиваемую Интерполом за терроризм, задержали в "Борисполе"

Полицейские на железнодорожном вокзале Волновахи задержали экс-работника исправительной колонии ДНР в Макеевке 01


Так, полицейские заметили 32-летнего мужчину, который пытался поехать к матери в Кропивницкий. Гражданин нервничал и избегал встречи с нарядом полиции.

Мужчина с боевым прошлым был немедленно задержан и доставлен в Волновахский отдел полиции, где рассказал все подробности пребывания в незаконных вооруженных формированиях.

В ряды террористов он вступил в сентябре 2015 года, намереваясь обогатиться. В должности младшего инспектора надзора и безопасности, мужчина охранял заключенных в Макеевской исправительной колонии № 97. Через 3 месяца он решил покинуть неперспективную работу, где платили меньше 2 тысяч гривен и уволился.

С тех пор мужчина нигде не работал и проживал по месту жительства вместе с семьей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевик Цыган, охранявший "штаб ДНР", задержан в Бахмуте

При первой попытке покинуть оккупированную территорию бывший боевик был задержан полицейскими.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Затримані або засуджені в будь-якій зоні України з нетерпінням чекають зустрічі з ним.. Цю зустріч він не забуде ніколи..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно спросить как он просочился через линию фронта, кто ему в етом помог и сколько тысяч еще таких тварей сейчас работают на врага в нашем тылу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В точку! Значит через пост , где глаз намётан , он прошел. А на перроне его увидела простая украинская полиция. А может на посту он взятку дал. ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
на первые две части этого вопроса уверенно ответит Савченко. В принципе, и на третью тоже...
 показать весь комментарий
Ответить
 
не сходится.
2000 грн. в месяц. пишет человек, который даже приблизительно не знает, чем занимается охрана зоны.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские на железнодорожном вокзале Волновахи задержали экс-работника "исправительной колонии "ДНР" в Макеевке. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти