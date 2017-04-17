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 РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Россия продолжает гибридную тактику ведения войны против Украины. В ходе мониторинга социальных профилей российских военнослужащих и наблюдения за приграничными районами в зоне напряженности на Донбассе выявлена нетипичная активность, которая может указывать на подготовку к очередному витку эскалации боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm зафиксировано, что в приграничный район населенного пункта Кантемировка (Воронежская область РФ) была переброшена группа танков Т-72Б и Т-80БВ, снятых с вооружения российской армии.

"Заметить эти танки помогли гражданские, которые активно селфились на фоне бронетехники, временно размещенной прямо возле поселка городского типа [архивы фото: 1,2,3]", - говорится в материале.

Геопозиционирование фотоснимков

Для анализа были использованы фото, загруженные местными жителями в период марта-апреля 2017 года. Некоторые фото имеют геотеги.

РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm 01РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm 02


Координаты места фиксации (судя по геотегам, а также особенностям рельефа местности и строений): 49.721946, 39.858861.

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РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm 03


Только судя по фотографиям гражданских, и только в указанном районе приграничного пгт Кантемировка размещено как минимум 4-5 танков Т-80БВ и несколько танков Т-72Б. При этом следует обратить внимание на внешний вид танков: на них бортовые номера нанесены в нестандартных местах и кустарным способом без трафаретов.

Эхо Богучара и 9-й ОМСБр ВС РФ

"Стоит отметить, что в 50 км к северо-востоку от пгт Кантемировка находится г. Богучар, где РФ ведет строительство крупной военной базы. В 2015 году поступала информация о формировании в г. Богучаре 10-й танковой дивизии (не путать с 10-й танковой дивизией вермахта - 10. Panzerdivision). Сообщалось, что из Нижнего Новгорода в Воронежскую область были передислоцированы управление 20-й общевойсковой армии и 9-я отдельная мотострелковая бригада. В Минобороны РФ также прокомментировали, что в Богучаре остается 262-я база хранения и ремонта военной техники (танковая). Там же развернута 1-я отдельная танковая бригада, которой передано наименование 10-й гвардейской Уральской добровольческой танковой дивизии, свернутой в 2009 году в 262-ю базу хранения. Москва использует военные базы у границы с Украиной для отправки вооружения, техники и солдат на Донбасс. Путем переформирования 9-й ОМСБр в составе 20-й гвардейской армии ЗВО РФ в г. Богучаре к 2016 году была сформирована 3-я мотострелковая дивизия. Почему мы уверены, что танки, замеченные в Кантемировке, не предназначены для этих формирований, а готовятся к отправке на Донбасс?

1. На данный момент эти танки уже не входят в систему вооружения армии РФ:

РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm 04


2. К 2014-му году танковый батальон 9-й ОМСБр пересадили на танки модификации Т-72Б3 и отправили вместе с артиллерией в ростовскую командировку, предварительно закрасив номера (скриншоты представлены ниже).

РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm 05


РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm 06


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РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm 07


3. На увеличенном фото из Кантемировки видно, что танк Т-80БВ имеет характерные признаки окраски, подготовленной для боевиков.

РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm 08


Номер "251" нанесен нестандартно на резиновый фальшборт, присутствуют метки индекса негабаритности Н2200. Блоки динамической защиты типа "Контакт 1" соответствуют Т-64. Однако, их расположение на башне Т-80БВ очень напоминает защиту башен украинских Т-72АВ (такая визуальная модификация, вероятно, была подготовлена россиянами намеренно, чтобы ввести в заблуждение международных наблюдателей при идентификации техники).

РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm 09


На фото пример украинских танков Т-72АВ для сравнения.

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На специалистов такая мимикрия, конечно, не произведёт впечатления, но для российских пропагандистов и слепых наблюдателей такой "камуфляж" будет достаточен для "правильного" составления отчетов и съемки репортажей", - отмечают авторы расследования.

Ниже представлен скриншот визуального сравнения катка и динамической защиты.

РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm 10


Информационные корреляции и российская мимикрия

"Интересно, что период переброски российских танков, снятых с вооружения ВС РФ, в приграничный с Украиной район коррелируется с информацией о ремонте и испытаниях модификации танков Т-80, проведенных в 2016 году Укроборонпромом. Главная особенность танка - это газотурбинный двигатель, танки данной модификации также достаточно скоростные и маневренные. 10 апреля 2017 пресс-служба Укроборонпрома сообщала, что Харьковский бронетанковый завод испытал после ремонта и модификации танки Т-64 и Т-80, и в ближайшее время танки планируется передать в вооруженные силы Украины. За 2016 год был проведен ремонт около 60 танков данных модификаций, снятых с консервации. Известно также, что танки Т-80БВ начали восстанавливать и передавать в танковые подразделения высокомобильных войск Украины с 2015 года. Поэтому планы поставки танков данной модификации боевикам через приграничную Кантемировку могут быть вполне оправданы с точки зрения гибридной тактики России в канве пропаганды Кремля о "военных трофеях", - говорится в публикации.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Харьковские танкостроители тестируют отремонтированный танк Т-64 перед отправкой в войска. ВИДЕО

Гибридный сбой системы: почему на Донбассе встречается и старая, и новая техника ВС РФ?

Передача танков Т-64, снятых с консервации и хранения ВС РФ на вооружение бандформирований "Л/ДНР" фиксировалась неоднократно. Российская пропаганда и даже официальные представители РФ на слушаниях по иску Украины в Международном суде ООН в Гааге выдавали всю бронетехнику и вооружение за "трофеи ополченцев", найденные "в шахтах Донбасса".
И пока кадровые российские военнослужащие воюют на Донбассе на современных танках Т90А, в руки менее подготовленных боевиков и наемников передаются снятые с вооружения образцы. Это объясняется несколькими причинами:

1. Уровень дисциплины и подготовки у боевиков значительно ниже, им не могут доверить дорогостоящие и современные образцы вооружений, которыми воюют сами кадровые российские военные.

2. Боевики выполняют задачи российского командования в первом эшелоне, что повышает вероятность потери техники и ее захвата. Поэтому наемникам передают устаревшие советские образцы, наличие которых хоть и с натяжкой, но можно оправдать запасами из резервов советского периода.

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Вывод

"В ходе мониторинга соцсетей, волонтерами InformNapalm выявлены факты подготовки очередной партии российских танков Т-72Б и Т-80БВ, снятых с баз хранения для усиления группировок "ДНР/ЛНР". В данный момент эти танки ожидают дальнейшей переброски в приграничном с Украиной населенном пункте Кантемировка (Воронежская область, РФ). Визуально танки уже полностью подготовлены для легализации на оккупированной территории Донбасса под видом "трофейных образцов", аналоги которых поступают на вооружение украинских подразделений. Мы обращаемся к международному сообществу с просьбой обратить внимание на этот вопиющий пример гибридной войны и принять меры по усилению давления на агрессора с целью недопущения эскалации боевых действий и дальнейшей агрессии России", - заключают авторы расследования.
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> Мы обращаемся к международному сообществу с просьбой обратить внимание на этот вопиющий пример гибридной войны и принять меры
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Когда уже эти истеричные вопли в пустоту прекратятся?
Визжать и действовать = это противоположные по-сути вещи.
Визжит свинья. Когда её режут.
Действует волк, когда режет свинью.И кто у нас пораженко, спрашивается?
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пороженко у нас бойки и левочкины с шухричами..если ты не заметил..
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Т.е. Лучезарный у нас хороший Царь, да?
Бояре плохие?
Это ты донести хочешь?
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своим царем занимайся, москаль.
у нас царей нет.
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Ублюдочная фашиствующая быдломасса, населяющая территорию рыфы, всегда будет представлять угрозу для соседних государств.
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Ну бомбу ,не ядерную, например, ту самую "матерь всех бонб" - мы иметь просто обязаны, имея такое соседство.
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А казламордія іспитала на прочность новєйший кат на Кузі.

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руская манька на второй фотке сожгла в пыль все планы януковича по внезапной передаче этого ржавого хлама...

p.s. железа навезут - та то такое, а вот будет ли солярка в лугандоне чтобы их заправлять....
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Россией правит ЕБАНУТ...Й.Чего мы хотим?Какой поп(тупин) таков и приход(вата)
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все эти бла бла бла будут иметь какое то значение только в случае если украина победит рф, иначе это фотографии какой то неизвестной техники, сделанные неизвестно где, проще говоря - фотофейки
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скоро снимут все Т34 с музеев и памятников и на фронт.
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Путінські узурпатори - людожери готують вторгнення на територїю України з півночі Луганської області під виглядом українського танкового підрозділу...
Навіщо на відстані 5...30 км від українського кордону будуються військові частини РФ... для оборони своїх кордонів? чи для наступного наступу на території України з півночі?
Тобто РФ готується нападати в майбутньому на територію північних областей України...
переводять військові частини з глибини території РФ, створюються нові поблизу українського кордону... На території ОРДЛО РФ підготовує військові кадри, здійснює їх навчання в реальних бойових умовах, щоб потім з них сформувати військові частини вздовж українського кордону...
Керівництво РФ із своїм генералітетом ще не відмовилося від ідеї "блінкригу", тобто розчленування території України з двох сторін: з півночі і з півдня (з Криму). В Криму також нарощується чисельність війського угрупування РФ, яка вже перевищила 40 тис. військовослужбовців...
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Интересно . В них будут гореть местные даунбасовцы или приедут ихтамнеты попариться ?)))) Скоро Трамп даст Украине противотанковые ракеты . Я знаю когда ))))))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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