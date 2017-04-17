 РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm зафиксировано, что в приграничный район населенного пункта Кантемировка (Воронежская область РФ) была переброшена группа танков Т-72Б и Т-80БВ, снятых с вооружения российской армии."Заметить эти танки помогли гражданские, которые активно селфились на фоне бронетехники, временно размещенной прямо возле поселка городского типа [архивы фото: 1 3 ]", - говорится в материале.Для анализа были использованы фото, загруженные местными жителями в период марта-апреля 2017 года. Некоторые фото имеют геотеги.

Координаты места фиксации (судя по геотегам, а также особенностям рельефа местности и строений): 49.721946, 39.858861

Только судя по фотографиям гражданских, и только в указанном районе приграничного пгт Кантемировка размещено как минимум 4-5 танков Т-80БВ и несколько танков Т-72Б. При этом следует обратить внимание на внешний вид танков: на них бортовые номера нанесены в нестандартных местах и кустарным способом без трафаретов."Стоит отметить, что в 50 км к северо-востоку от пгт Кантемировка находится г. Богучар, где РФ ведет строительство крупной военной базы. В 2015 году поступала информация о формировании в г. Богучаре 10-й танковой дивизии ( не путать с 10-й танковой дивизией вермахта - 10. Panzerdivision). Сообщалось, что из Нижнего Новгорода в Воронежскую область были передислоцированы управление 20-й общевойсковой армии и 9-я отдельная мотострелковая бригада. В Минобороны РФ также прокомментировали , что в Богучаре остается 262-я база хранения и ремонта военной техники (танковая). Там же развернута 1-я отдельная танковая бригада, которой передано наименование 10-й гвардейской Уральской добровольческой танковой дивизии, свернутой в 2009 году в 262-ю базу хранения. Москва использует военные базы у границы с Украиной для отправки вооружения, техники и солдат на Донбасс. Путем переформирования 9-й ОМСБр в составе 20-й гвардейской армии ЗВО РФ в г. Богучаре к 2016 году была сформирована 3-я мотострелковая дивизия. Почему мы уверены, что танки, замеченные в Кантемировке, не предназначены для этих формирований, а готовятся к отправке на Донбасс?1. На данный момент эти танки уже не входят в систему вооружения армии РФ:

2. К 2014-му году танковый батальон 9-й ОМСБр пересадили на танки модификации Т-72Б3 и отправили вместе с артиллерией в ростовскую командировку, предварительно закрасив номера (скриншоты представлены ниже).

3. На увеличенном фото из Кантемировки видно, что танк Т-80БВ имеет характерные признаки окраски, подготовленной для боевиков.

Номер "251" нанесен нестандартно на резиновый фальшборт, присутствуют метки индекса негабаритности Н2200. Блоки динамической защиты типа "Контакт 1" соответствуют Т-64. Однако, их расположение на башне Т-80БВ очень напоминает защиту башен украинских Т-72АВ (такая визуальная модификация, вероятно, была подготовлена россиянами намеренно, чтобы ввести в заблуждение международных наблюдателей при идентификации техники).

На фото пример украинских танков Т-72АВ для сравнения.На специалистов такая мимикрия, конечно, не произведёт впечатления, но для российских пропагандистов и слепых наблюдателей такой "камуфляж" будет достаточен для "правильного" составления отчетов и съемки репортажей", - отмечают авторы расследования.Ниже представлен скриншот визуального сравнения катка и динамической защиты.