 "Зря мы помогали Трампу стать президентом": В России компания "Жарики" прекратила выпуск "политического" угля "Президент Трамп". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, о трагической судьбе "политического угля" на странице в Facebook написал директор компании "Жарики" Дмитрий Дёмин, которая его выпускала.
"Зря мы помогали Трампу стать президентом...
Я, Дёмин Дмитрий, директор компании "Жарики", которая известна тем, что производит древесный уголь и древесноугольные брикеты в политически ориентированной упаковке.
Несколько месяцев назад я придумал понятие: гражданско-политический маркетинг, в рамках которого выпустил древесный уголь "Обамавуд-кривое дерево", "Россия президент", "Грязная фрау Меркель", "Дональд Трамп", "Новый Мир" - этот уголь был посвящен будущей встрече Путина и Трампа.
"Новый мир" был выпущен ограниченным тиражом...
И вот, как только я собрался выпускать полноценную партию угля, Трамп решил поднять свой рейтинг и...... запустил томагавки по Сирии...
Несколько дней я надеялся, что произойдет чудо и Трамп заголосит, дескать, бес попутал, но, чудо в этот раз, не произошло...
И вот, если раньше, я объявлял о ВЫПУСКЕ новой продукции, то сейчас я заявляю о ПРЕКРАЩЕНИИ её выпуска.
С болью в сердце, сильной и неуёмной((((...
Да, я прекращаю выпускать уголь "Президент Трамп".
Не оправдал, не оправдал Трамп наших надежд...
А НАМ ТАКОЙ ТРАМП НЕ НУЖЕН...
Зря мы помогали Трампу стать президентом...
А сколько дней продержится у власти Трамп, если это объявит Путин!!!???"
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