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 "Зря мы помогали Трампу стать президентом": В России компания "Жарики" прекратила выпуск "политического" угля "Президент Трамп". ФОТО

В России прекратили выпуск древесного угля "в политически ориентированной упаковке" "Президент Трамп", поскольку президент США не оправдал надежд помогавшим ему на выборах россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, о трагической судьбе "политического угля" на странице в Facebook написал директор компании "Жарики" Дмитрий Дёмин, которая его выпускала.

"Зря мы помогали Трампу стать президентом...
Я, Дёмин Дмитрий, директор компании "Жарики", которая известна тем, что производит древесный уголь и древесноугольные брикеты в политически ориентированной упаковке.
Несколько месяцев назад я придумал понятие: гражданско-политический маркетинг, в рамках которого выпустил древесный уголь "Обамавуд-кривое дерево", "Россия президент", "Грязная фрау Меркель", "Дональд Трамп", "Новый Мир" - этот уголь был посвящен будущей встрече Путина и Трампа.

"Новый мир" был выпущен ограниченным тиражом...

И вот, как только я собрался выпускать полноценную партию угля, Трамп решил поднять свой рейтинг и...... запустил томагавки по Сирии...

Несколько дней я надеялся, что произойдет чудо и Трамп заголосит, дескать, бес попутал, но, чудо в этот раз, не произошло...

И вот, если раньше, я объявлял о ВЫПУСКЕ новой продукции, то сейчас я заявляю о ПРЕКРАЩЕНИИ её выпуска.

С болью в сердце, сильной и неуёмной((((...
Да, я прекращаю выпускать уголь "Президент Трамп".
Не оправдал, не оправдал Трамп наших надежд...
А НАМ ТАКОЙ ТРАМП НЕ НУЖЕН...

Зря мы помогали Трампу стать президентом...
А сколько дней продержится у власти Трамп, если это объявит Путин!!!???"

Зря мы помогали Трампу стать президентом: В России компания Жарики прекратила выпуск политического угля Президент Трамп 01

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Ай-яй-яй!Не выполняет Трамп дамашнее задание.
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не перевелись еще долбо#бы на земле русской!
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Цензор.НЕТФотоКурьезы"Зря мы помогали Трампу стать президентом": В России компания "Жарики" прекратила выпуск "политического" угля "Президент Трамп". ФОТО
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