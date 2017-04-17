 На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на "встречку" и врезался в такси. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Водитель "Мицубиши" луганской регистрации, с семьей в салоне, в зоне ремонтных работ на высокой скорости решил осуществить обгон. На встречной полосе "Мицубиши" врезался в "Шевроле". От удара "Шевроле" отлетел в маршрутку, а "Мицубиши" врезался в отбойник.
В автомобиле "Мицубиши" находилась семья с ребенком", - сказано в сообщении.
Прибывшие на место спасатели достали пострадавших из автомобиля, после чего их госпитализировала "скорая" в больницу.
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