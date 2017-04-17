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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на "встречку" и врезался в такси. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Обуховской трассе, приблизительно в километре от улицы Заболотного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Водитель "Мицубиши" луганской регистрации, с семьей в салоне, в зоне ремонтных работ на высокой скорости решил осуществить обгон. На встречной полосе "Мицубиши" врезался в "Шевроле". От удара "Шевроле" отлетел в маршрутку, а "Мицубиши" врезался в отбойник.
В автомобиле "Мицубиши" находилась семья с ребенком", - сказано в сообщении.

Прибывшие на место спасатели достали пострадавших из автомобиля, после чего их госпитализировала "скорая" в больницу.

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На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в такси 01На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в такси 02На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в такси 03На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в такси 04На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в такси 05На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в такси 06На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в такси 07На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в такси 08На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в такси 09На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в такси 10На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в такси 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. ФОТО

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Ну шо тут скажеш ? Одним словом - ЛУГАНДОНІЯ невмивана
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Яков1 - краще назвати, "обряд жертвоприношення в ім'я хуйла та сруського міра"
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лансер головного мозга? "9--ка" конечно зажигалочка хорошая но мозги то иметь надо
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на "встречку" и врезался в такси. ФОТОрепортаж
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