 На Обуховской трассе Mitsubishi на высокой скорости вылетел на "встречку" и врезался в такси. ФОТОрепортаж

"Водитель "Мицубиши" луганской регистрации, с семьей в салоне, в зоне ремонтных работ на высокой скорости решил осуществить обгон. На встречной полосе "Мицубиши" врезался в "Шевроле". От удара "Шевроле" отлетел в маршрутку, а "Мицубиши" врезался в отбойник.