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 Пиротехники уничтожили на Херсонщине 63 минометные мины времен Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

На Херсонщине пиротехники Аварийсно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС уничтожили 63 минометные мины времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kherson.net.ua.

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Боеприпасы калибром 58, 50 мм, а также 5-82 мм пролежали в земле со Второй мировой и были найден во время поиска металлолома жителями села Чулаковка, что на Голопристанщине.

Спасатели Херсонщины убедительно просят жителей области в случае обнаружения подозрительных предметов сразу же обращаться в полицию или службу спасения.

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Пиротехники уничтожили на Херсонщине 63 минометные мины времен Второй мировой войны 02

Пиротехники уничтожили на Херсонщине 63 минометные мины времен Второй мировой войны 03

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