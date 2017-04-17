 Пиротехники уничтожили на Херсонщине 63 минометные мины времен Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kherson.net.ua.
Боеприпасы калибром 58, 50 мм, а также 5-82 мм пролежали в земле со Второй мировой и были найден во время поиска металлолома жителями села Чулаковка, что на Голопристанщине.
Спасатели Херсонщины убедительно просят жителей области в случае обнаружения подозрительных предметов сразу же обращаться в полицию или службу спасения.
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