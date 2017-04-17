 Идентифицированы военные преступники из 8-й бригады ВС РФ, воевавшей на Донбассе. ФОТОрепортаж

"Фотография, на которой основано новое OSINT-расследование многим читателям покажется знакомой. Представленное фото российских военнослужащих из состава 8-й ОМСБр (горной) впервые мы публиковали еще осенью 2014 года (слайд №8). Впоследствии этот снимок подхватили ряд СМИ и блогеры. Позже, в феврале 2017 года, волонтеры-расследователи смогли идентифицировать местность (окрестности Суходольска, Луганская область, Украина) и опознали одного из 19 военнослужащих (Д. Салиханов). А теперь удалось опознать еще шестерых интервентов: двух офицеров и четырех контрактников, которые в августе - сентябре 2014 года воевали на украинском Донбассе в составе т.н. батальона специального назначения 8-й ОМСБр (г)", - говорится в публикации.
Примечание: в 2014 году почти во всех соединениях Южного военного округа ВС РФ состояли т.н. национальные подразделения - батальоны специального назначения, укомплектованные контрактниками с боевым опытом, в том числе местными северокавказцами (в некоторых случаях - амнистированными боевиками). Такой батальон входил и в состав 8-й горной бригады. Все это описано в ранней публикации IN Национальные батальоны из состава Южного военного округа, ведущие боевые действия в Украине (август 2014 года).
1. Роман Сергеевич Вогачев
Дата рождения 22 октября 1989 года. Родом из г. Белорецка (Башкортостан), зарегистрирован по адресу: г. Белорецк, ул. Крупской, 57, кв. 3.
По состоянию на 2015 год офицер 8-й ОМСБр(г) ВС РФ в звании "старший лейтенант". Выпускник Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища 2012 года.
В социальных сетях: VK (архивы профиля, альбома, контактов).
Примечательно, что Р. Вогачев примерно два года назад был описан волонтерами проекта lostivan. К сожалению, проект прекратил свое существование, и оригинал записи не сохранился, но данные о российском офицере были скопированы на страничку проекта gruz200, и значится в них следующее: "Нацист-имперец из российской армии. По геоданным, полученым из фото, можно судить, что был в Суходольске Луганской области".
2. Павел Арафьев
Дата рождения 13 июня 1987 года. Родом из г. Пензы (также значится в г. Тейково Ивановской обл.).
По состоянию на 2016 год офицер 8-й ОМСБр(г) ВС РФ в звании "капитан". Выпускник Коломенского высшего артиллерийского командного училища.
В социальных сетях: VK (архивы профиля, альбома), OK (архивы профиля, альбома, контактов), профили неактивные с 2013 года.
3. Александр Юрин
1976 г.р. Родом из г. Самары.
По состоянию на 2017 год военнослужащий-контрактник 8-й ОМСБр(г) ВС РФ.
В социальных сетях: OK (архивы профиля, альбома, контактов).
4. Ерсаин Шикшикеев
Дата рождения 30 марта 1992 года. Родом из г. Астрахани.
По состоянию на 2016 год военнослужащий-контрактник 8-й ОМСБр(г) ВС РФ.
В социальных сетях: VK (архивы профиля, альбома, контактов), OK.
5. Виктор Аншаков
Дата рождения 18 августа 1993 года. Родом из г. Харабали (Астраханская обл.).
По состоянию на 2016 - 2017 годы военнослужащий-контрактник 8-й ОМСБр(г) ВС РФ.
В социальных сетях: VK (архивы профиля, альбома, контактов), OK (архивы профиля, альбома, контактов).
6. Сергей Матюшенко
1994 г.р. Родом из Камышина (Волгоградская обл.).
По состоянию на 2016 год военнослужащий-контрактник 8-й ОМСБр(г) ВС РФ.
В социальных сетях: VK (архивы профиля, альбома, контактов), OK (архивы профиля, альбома, контактов).
В настоящее время наблюдается переформирование ряда мотострелковых бригад ЮВО. Так, дислоцированные в Чечне бригады трансформируются в полки возрождаемой 42-й мотострелковой дивизии (см. публикацию IN от 05.04.2017). Наряду с 17-й и 18-й ОМСБр переформируется и 8-я ОМСБр(г), в/ч 16544, - в новый, 291-й мотострелковый полк, в/ч 65384, с сохранением места дислокации в п. Борзой.
С учетом ранее опознанного Д. Салиханова, к настоящему времени удалось установить имена семерых военных преступников из 19. Работа над идентификацией остальных продолжается. Напоминаем, что это не первое опознание по групповым фотографиям российских агрессоров, воевавших на Донбассе: так уже были рассекречены разведчики из 18-й ОМСБр, артиллеристы и разведчики с 7-й в/базы, танкисты и разведчики из 17-й ОМСБр, танкисты из 74-й ОМСБр. И это лишь малая часть оккупантов, идентифицированных OSINT-разведчиками InformNapalm.
8-я ОМСБр (горная) не раз упоминалась в материалах InformNapalm в контексте "украинских командировок":
- 8-я горная мотострелковая бригада РФ в Украине 22.09.2014
- Разведподразделение 8-й МСБр (горной) на границе с Украиной 08.10.2014
- Show Must Go On, или "Предварительные ласки" 30.10.2014
- Медаль "За отвагу" 09.12.2014
- 8-я ОМСБр ВС РФ в составе "народной милиции" ЛНР 17.07.2015
- После "командировок" на Донбасс в 8-й ОМСБр ВС РФ остаются "200-е" и инвалиды 11.09.2015
- Россия концентрирует свежие силы для переброски на Донбасс 21.11. 2015
- Путь 8-й ОМСБр ВС РФ: от отправки на Донбасс до наград за военные преступления28.12.2015
- 8-я ОМСБр ВС РФ в Суходольске. Привязка к местности 23.02.2017
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