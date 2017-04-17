 В центре Киева автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. ФОТО

Информации о пострадавших пока нет. На месте находится карета "скорой".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Жуткое ДТП на Столичном шоссе: Mercedes на большой скорости врезался в дерево, девушка-водитель погибла на месте. ФОТОрепортаж
Читайте на "Цензор.НЕТ": Жуткое ДТП на Столичном шоссе: Mercedes на большой скорости врезался в дерево, девушка-водитель погибла на месте. ФОТОрепортаж
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Harib Da
Не плакай , ватка . Забейся в уголок и грызи там свою репу .
17.04.2017 11:37
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Вердикт: опасен для цивилизации; рекомендован для кацапостана
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Чекаю новин: "Блискавка!!! Пенсіонерка Антоніна Андрєєвна зранку вигулює пудєля", "Двірничка зранку виносить сміття!!!"
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И это не нонсос, если и СМИ это признают.
Но не хочу показаться жестоким, пусть летают. лишь бы люди не страдали от их стремительных полетов.
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Врут?
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Объясняю: дорогая тачка - это вот такая, а не то что тут:
http://testdrive.com.ua/debyutant-bugatti-chiron-novyj-korol-160050/
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