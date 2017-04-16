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 Общество
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Все про:оружие (3838) Нацполиция (6932) Донецкая область (3996)

 Житель Донецкой области разгуливал по городу с заряженным автоматом. ФОТО

В Донецкой области задержан мужчина, который имел при себе оружие без необходимого разрешения на его ношение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, во время патрулирования Новогродовки правоохранители остановили молодого человека, который нес подозрительный предмет. Этим предметом оказался автомат Калашникова калибра 5,45 мм с 30 патронами.

Владелец оружия - 26-летний местный житель. Парень не смог пояснить, откуда у него автомат и с какой целью он его носит.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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Житель Донецкой области разгуливал по городу с заряженным автоматом 01

(Фото полиции Донецкой области)
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Чикаго отдыхает. ватный чел и пояснить не смог ничего. аваковцы просто красавцы.
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какая разница бухой или уколотый или колорад, начал бы палить всем бы плохо было. не приведи Господи еще и убил кого. Господь отвел, не иначе.
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Якшвейцарський годинник мля, але тільки для лугандонців
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Надо разобраться, кого он хотел пристрелить. Я тоже определил, кого пристрелю, в случае сепарской заворушки в моем городе, а этот парень может и хотел припугнуть, убрать врагов Украины и в этом случае ему не надо было мешать.
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Нічого дивного - там зараз жити і ходити без зброї і гранат собі дорожче...

Це як в 1946-47 в Західній Україн. За словами( баби дружини) вночі стукали у вікно і говорили " Слава Україні"... І прості люди не знали що відповідати... скажеш "Героям слава" і попадеш на НКВД ЧИ МГБ - тюрьма і виселення... Нічого не скажеш і попадеш на УПА - теж відгребеш по-повній... Так що лугандонці куштуйте "рюзьгє мір" по-повній і не звіздіть/жалійтесь...Заслужили уроди\засранці
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По городу ходила, большая крокодила. Она-она ужасная была!!
Да если по Даунецку, то он хоть с атомной бомбой хъодит.
Нам то что? Путян их СПАСЕТ.
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Какие семь лет, дэбилы?
В стране "особлывый пэриод"!
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дивне правосуддя... сепари що зі зброєю "чергують на блок-постах" отримують амністію, а цей зі зброєю - 7 років тюрми.....

Це такий тонкий намьок - краще бути сепаром - менше дадуть, або не дадуть зовсім нічого.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖитель Донецкой области разгуливал по городу с заряженным автоматом. ФОТО
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