 Житель Донецкой области разгуливал по городу с заряженным автоматом. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, во время патрулирования Новогродовки правоохранители остановили молодого человека, который нес подозрительный предмет. Этим предметом оказался автомат Калашникова калибра 5,45 мм с 30 патронами.
Владелец оружия - 26-летний местный житель. Парень не смог пояснить, откуда у него автомат и с какой целью он его носит.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
(Фото полиции Донецкой области)
5176 19
Сотрудники полиции задержали на Киевщине россиянина с оружием и взрывчаткой. ФОТОрепортаж(75)
Полторак обсудил с представителями Конгресса США возможность предоставления Украине оборонительного оружия. ФОТОрепортаж(14)
Украина отвела тяжелое вооружение с передовых позиций, но может быстро вернуть его при необходимости, - Порошенко(140)
Автомобиль с боеприпасами, направлявшийся из зоны АТО в Киев, задержан на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(12)
Политолог: Разговоры политиков о выборах в Донецкой и Луганской областях - манипуляции(0)
"Вдруг пригодится": житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны. ФОТОрепортаж(24)
Из тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Губарева замочили.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Це як в 1946-47 в Західній Україн. За словами( баби дружини) вночі стукали у вікно і говорили " Слава Україні"... І прості люди не знали що відповідати... скажеш "Героям слава" і попадеш на НКВД ЧИ МГБ - тюрьма і виселення... Нічого не скажеш і попадеш на УПА - теж відгребеш по-повній... Так що лугандонці куштуйте "рюзьгє мір" по-повній і не звіздіть/жалійтесь...Заслужили уроди\засранці
Ответить
Да если по Даунецку, то он хоть с атомной бомбой хъодит.
Нам то что? Путян их СПАСЕТ.
Ответить
Ответить
В стране "особлывый пэриод"!
Ответить
Ответить
Це такий тонкий намьок - краще бути сепаром - менше дадуть, або не дадуть зовсім нічого.
Ответить
Ответить
Ответить