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 Политика Украины
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Все про:авиация (1737) Одесская область (1457) самолет (2143) аэродром (64) инфраструктура (88)

 Военный аэродром Червоноглинское восстановят в Одесской области. ФОТОрепортаж

Восстановление военного аэродрома Червоноглинское в Арцизе Одесской области начнется в ближайшее время.

Об этом "Думской" сообщили в Арцизской районной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Сотни автодромов, полигонов и аэродромов не работают на оборону Украины: стали известны масштабы владений "Общества содействия обороне"

Кабмин уже принял принципиальное решение, а Генштаб подготовил ходатайство в Арцизский горсовет о выделении земельного участка. После того, как почти 20 лет назад Арциз оставили военные, вся территория авиабазы - 840 гектаров - отошла городу. Сейчас должна пройти обратная процедура.

Впрочем, украинским Воздушным силам весь огромный аэродром, который в советское время использовали два мощных авиаполка (истребительный и военно-транспортный), не нужен. Сейчас речь идет о приведении в порядок территории площадью 380 гектаров. Первоначальная сумма, которая будет выделена из госбюджета, составит всего 5 миллионов гривен.

А пока строительные бригады только готовятся возрождать аэродром, который, кстати, был еще и запасным для космического корабля "Буран", объект продолжают разворовывать. Тащат все - и плиты рулежных дорожек, и сохранившиеся кабели, и даже кирпич зданий. Кто-то вырубает лес, кто-то перепахал землю у взлетной полосы и собирается провести посевную, надеясь, что сюда уже не вернутся эскадрильи.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр". ФОТОрепортаж

К слову, на самой ВПП можно увидеть бетонные блоки, которые здесь установили в 2014 году, чтобы предотвратить возможную высадку российского десанта.

Сейчас единственным эксплуатантом Червоноглинского является единственная в Одесской области сельскохозяйственная авиакомпания "Альбатрос". У нее шесть кукурузников Ан-2, которые разбрызгивают над полями химикаты. Благодаря "Альбатросу" удалось сохранить капониры Червоноглинского, где стояли истребители, транспортные самолеты и, по слухам, хранилось химическое оружие.

Аэродром Червоноглинское существовал как авиакомендатура до 2003 года. В 1998-м году здесь располагалась 206-я авиабаза (737 истребительный авиаполк).

Военный аэродром Червоноглинское восстановят в Одесской области 01

 Командно-диспетчерский пункт

Военный аэродром Червоноглинское восстановят в Одесской области 02

Военный аэродром Червоноглинское восстановят в Одесской области 03

 Капониры сохранились

Военный аэродром Червоноглинское восстановят в Одесской области 04

Военный аэродром Червоноглинское восстановят в Одесской области 05

 Взлетку перекрыли бетонными блоками, чтобы не дать сесть военно-транспортным самолетам агрессора

Военный аэродром Червоноглинское восстановят в Одесской области 06
 Хозяйство "Альбатроса"
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Навіщо потрібен аеродром в зоні дії російської ППО? Від Арцизу до Криму всьго лише 260км, Російські системи ППО С-400 зможуть збивати літаки, які злітають з цього аеродрому, а російські ракети Калібр можуть знищити цей аеродром прямо з Новоросійська, до якого 670км! В чому сенс відновлення цього аеродрому? Аеродроми треба відновлювати за межами дії російських систем С-400, а це десь за Вінницею, а краще в Закарпатті, бо російські ракети Калібр поки що не вміють оминати гори і Карпати будуть надійним захистом від російських ракет. Поки немає кількох аеродромів в Закарпатті, з яких можна вести бойові дії в глобальній війні з росією, всі витрати на відновлення аеродромів по Україні - це ідіотизм. Авіація може використовуватись в війні з Росією тільки обмежено, за межами дії російської системи ППО, або після знищення російської ППО в Криму, на Донбасі, в Білорусі та прикордонних областях РФ, а це майже фантастика.
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Не хвилюйтесь, там земна поверхня теж крива...
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Ты откуда ребёнок? Не лезьте к нам в Закарпатье,у себя на городе и в своей области аэродромы стройте,вояки диванные,хомячки боевые вы наши
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Все "впирається" у виділені кошти................ черговий "розпил бабла"..............
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- Американские танки уже в 700 километрах от москвы )))
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Готовят платсдарм чтобы прилетели в параши и была вся инфраструктура как в Крыму? Если восстанавливать что-то то не в Одесской и Харьковской областях а в Полтавской и на западе Украины, а так это просто для агрессора подарок будет.
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нет мордвин. это подготовка к приему и отправке тяжелых бомбовозов на крысм.
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Это те что на фото?
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Так занедбати,знищити,продати можуть тільки у нас,бо немає за це відповідальності
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На разсее не лучше выглядят. Украина не планировала воевать, вот и растащили.
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Звісно Україна нічого не планувала, бо Кучма її зливав пєдєрації та ціленаправлено знищував ЗСУ (не здивуюсь якщо навіть по команді із кремля). Подивіться про події 91-го року коли рашка зазіхала на Крим, і, що Кучма про це не знав? Знав і, що він зробив? Правильно те, що ми бачимо на фото вище. Я взагалі дивуюсь чому ця тварюка в тюрмі ще не сидить.
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разворавали весь аэродром, а теперь разворуют, всё, что выделят на восстановление аэрдрома.
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Взлетка это хорошо. Но ведь надо самолеты иметь. Откуда они возьмутся? США что-ли подарят эскадрилью F-35.
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Украина вывозит Миги и Су из стран бывшего совка.
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Так ведь им уже лет по 30-40. Такого лома и в Украине хватает, который не на ходу (например в Староконстантинове валом старых Су-24, но ни один не летает). Можно, конечно, лепить из трех один, но ведь это ненадолго. Техника есть техника. Она ржавеет, стареет и становится непригодной.
Самолеты как и автомобили, надо или производить или покупать. И конечно обслуживать.
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Срок службы самолета определяется его налетом......
Электроника меняется на современную....а ржаветь в нем нечему....
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Некоторые части действительно имеют ресурс, зависящий от налета (это как пробег авто), а некоторые просто от времени, например РТИ.
Например в авто надо менять тормозную жидкость или аккумулятор независимо от пробега. И все резинки портятся даже если агрегат не используется.
Но, для авто ты всегда можешь купить новую запчасть, а на те самолеты не купишь. А объем разборки очень ограничен.
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РТИ все меняются....электроника меняется..жидкости меняются...двигатель перебирается..... это все копейки в цене самолета....главное планер ...
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Это для авто ты пошел на базар и купил себе новый сальник или магнитофон. А для самолета где купишь?
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Есть такое понятие "оборонный заказ".....и любое предприятие имеющие соответствующее оборудование с радостью его примет...и изготовит все что нужно....
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Электроника меняется на современную

А где ее взять?
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Сделать..это не есть проблема для государства создающего ракеты....
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Что, специально создавать комплекс производства для выпуска запчастей к устаревшим самолетам?
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Все зависит от количества тех "устаревших" самолетов......может быть и создавать.....
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Подарят..не подарят...это не важно.... а вот базироваться смогут.....
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Один Ф-35 коштує щонайменше 100 лямів зелених. Хтож їх дасть... І з бюджета не куплять... Хіба бариг офшорних і тіньових обнулити на користь держави... Але це вже принаступній владі...
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Там ще обслуговування літаків та вивчення пілотів не на один лям потягне. Не кажучи вже про час.
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а погостить прилетят. надо и принять где то. не в Борисполе же.
опять же им сдать и в аренду. чтобі репоедов стеречь.
Незнаю жодного факта коли США нашкодили Україні але можу сотню прикладів навести коли Росія знищувала людей не тільки в Україні але і в Росії. ХАЙ ЖИВЕ НАТО та АМЕРИКА.

Боже, храни Америку!
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Сегодняшняя власть первая в Украине которая занимается восстановлением украинской армии .
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Гарно лизнув мля, нічого не скажеш... Але вже три роки пройшло до речі... Результат має бути, або відповідальність.
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Этот товаришЧ Ліщук Андрій...это йулек....ему ты ничего не докажешь...марна пряця....
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Я вже задовбався пояснювати порохоботам - Я ЮЛЮ, ПЕТРА, ЛЯШКА, РИГІВ, СРАНІ ГРУПИ в сраці БАЧИВ КОЖНОГО ОКРЕМО І усіх разом. я націоналіст І ВСІ ВАШІ ГНИЛІ БАРИЖНІ ЧИ ОЛІГАРХІЧНІ ПАРТІЇ МЕНІ ДО САМІСІНЬКОЇ СРАКИ.
ЗА ТРИ РОКИ МОГЛИ БИ ВЖЕ І ЗАПАМ"ЯТАТИ ПОРОХОБОТИ СРАНІ...
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Ни тени сомнений. Влада моральных уродов набрала сепарских отморозков для своей защиты .. Именно добровольцы и гражданское общество - враги панивнойи верхивкы, которая осуществляет практику агрессивной контрреволюции.10 200 (десять тысяч двести) сфальсифицированных дел против добровольцев и практически отсутствующие дела по коллаборантам и террористам власть давече сопроводили от греха и суда .
по дальше на россию очередную партию беркутни с Майдана.
своих не сдают.
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Гребаный стыд, а сколько таких аэродромов по всей стране раскурочили,мрази! И когда же вы,твари,уже наворуетесь?
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Картинка канешна- для сталкеров. Каковым- я не являюсь. У нас- такое же, тока похуже. У нас ещё и ВПП растащили. Спросите- всю? Отвечу- не всю, а все. Все три.
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Надо позитивнее мыслить. Защитили ВПП от посадки боевых самолетов, кроме транспортников, садящихся на грунтовку.
Хотя, это большое свинство, если серьезно.
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ДАУНетскае быдло восстановит СССР и прочую рюсскую МУЙНю..ждите карман ШИРЕ...ДАУНбасс м Захерченко идут на БЕРЛИН и Лондон...
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Германию после Первой Мировой войны спас Ялмар Шахт и товарыстч Сралин.Кто спасёт РАБссию вонючку?
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Е ні, я навіть "Украискую советскую энциклопедию" на російській мові ціную набагато вище РАБссії.
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А , як що до відповідальності тих , хто довів ЗСУ до такого жалюгідного стану ?
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"Ист Вест транспорт групп" и "Узин-транс" в понедельник получили документы на право аренды военного аэродрома "Узин", расположенного вблизи Белой Церкви, сроком на 49 лет !
Балога и Гелетей прибрали к рукам военный аэродром в киевской области.
Длина взлетно-посадочной полосы около 4 км. Здесь базировались бомбардировщики дальнего действия ТУ -95 и ТУ-160 , способные нести ядерные ракеты,
проходили обкатку АН -225 «Мрия» и «Буран.
Узин , Аэродром. Вот взлетно-посадочная полоса аэрода "Узин",
Военный аэродром Червоноглинское восстановят в Одесской области - Цензор.НЕТ 3648

Военный аэродром Червоноглинское восстановят в Одесской области - Цензор.НЕТ 1609
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В Овруче был аэродром дальней авиации распродали и уничтожили
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Оборонное ведомство Украины при дважды не судимом Индюковиче возглавляли два бывших генерала КГБ СССР,Лебедев и Саламатин.Продажа украинского вооружения была запрещена полностью личным приказом ПУТЛЕРа в 2011 году,.Сегодня Украина занимает 9 место в мире по продаже оружия и вооружений,а была на 63 месте совсем недавно при Путлерских Сосках....ТАК КТО ВРАГ УКРАИНЫ..? Индюкович или Порошенко?
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Восстанавливать аэродром необходимо в Киевской и Житомирской областях
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВоенный аэродром Червоноглинское восстановят в Одесской области. ФОТОрепортаж
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