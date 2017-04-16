 Военный аэродром Червоноглинское восстановят в Одесской области. ФОТОрепортаж

Об этом "Думской" сообщили в Арцизской районной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
Кабмин уже принял принципиальное решение, а Генштаб подготовил ходатайство в Арцизский горсовет о выделении земельного участка. После того, как почти 20 лет назад Арциз оставили военные, вся территория авиабазы - 840 гектаров - отошла городу. Сейчас должна пройти обратная процедура.
Впрочем, украинским Воздушным силам весь огромный аэродром, который в советское время использовали два мощных авиаполка (истребительный и военно-транспортный), не нужен. Сейчас речь идет о приведении в порядок территории площадью 380 гектаров. Первоначальная сумма, которая будет выделена из госбюджета, составит всего 5 миллионов гривен.
А пока строительные бригады только готовятся возрождать аэродром, который, кстати, был еще и запасным для космического корабля "Буран", объект продолжают разворовывать. Тащат все - и плиты рулежных дорожек, и сохранившиеся кабели, и даже кирпич зданий. Кто-то вырубает лес, кто-то перепахал землю у взлетной полосы и собирается провести посевную, надеясь, что сюда уже не вернутся эскадрильи.
К слову, на самой ВПП можно увидеть бетонные блоки, которые здесь установили в 2014 году, чтобы предотвратить возможную высадку российского десанта.
Сейчас единственным эксплуатантом Червоноглинского является единственная в Одесской области сельскохозяйственная авиакомпания "Альбатрос". У нее шесть кукурузников Ан-2, которые разбрызгивают над полями химикаты. Благодаря "Альбатросу" удалось сохранить капониры Червоноглинского, где стояли истребители, транспортные самолеты и, по слухам, хранилось химическое оружие.
Аэродром Червоноглинское существовал как авиакомендатура до 2003 года. В 1998-м году здесь располагалась 206-я авиабаза (737 истребительный авиаполк).
Командно-диспетчерский пункт
Капониры сохранились
Взлетку перекрыли бетонными блоками, чтобы не дать сесть военно-транспортным самолетам агрессора
Хозяйство "Альбатроса"
4350 55
Материалы по теме: Оборона
Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине. ФОТОрепортаж(64)
Самыми лучшими аплодисментами ВСУ будет увеличение оборонного бюджета нашей страны в 2 раза, - Гройсман(32)
В ближайшие годы Украина должна стать экономически развитой и оборонно сильной, - Гройсман(115)
Полторак обсудил с представителями Конгресса США возможность предоставления Украине оборонительного оружия. ФОТОрепортаж(14)
Украинское село – Шевченковская княжна или Гоголевская невеста?(0)
На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр". ФОТОрепортаж(49)
Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместные учения с кораблями ВМС Турции. ВИДЕО(22)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Самолеты как и автомобили, надо или производить или покупать. И конечно обслуживать.
Ответить
Электроника меняется на современную....а ржаветь в нем нечему....
Ответить
Например в авто надо менять тормозную жидкость или аккумулятор независимо от пробега. И все резинки портятся даже если агрегат не используется.
Но, для авто ты всегда можешь купить новую запчасть, а на те самолеты не купишь. А объем разборки очень ограничен.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А где ее взять?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
опять же им сдать и в аренду. чтобі репоедов стеречь.
Незнаю жодного факта коли США нашкодили Україні але можу сотню прикладів навести коли Росія знищувала людей не тільки в Україні але і в Росії. ХАЙ ЖИВЕ НАТО та АМЕРИКА.
Боже, храни Америку!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ЗА ТРИ РОКИ МОГЛИ БИ ВЖЕ І ЗАПАМ"ЯТАТИ ПОРОХОБОТИ СРАНІ...
Ответить
по дальше на россию очередную партию беркутни с Майдана.
своих не сдают.
Ответить
Ответить
Ответить
Хотя, это большое свинство, если серьезно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Балога и Гелетей прибрали к рукам военный аэродром в киевской области.
Длина взлетно-посадочной полосы около 4 км. Здесь базировались бомбардировщики дальнего действия ТУ -95 и ТУ-160 , способные нести ядерные ракеты,
проходили обкатку АН -225 «Мрия» и «Буран.
Узин , Аэродром. Вот взлетно-посадочная полоса аэрода "Узин",
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить