 Венгерский парашютист случайно приземлился на территории Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
"Во время патрулирования пограничный наряд увидел парашютиста, который приземлился недалеко от границы. Мужчину, который оказался гражданином Венгрии, задержали. Иностранец объяснил, что не собирался незаконно пересекать границу. Он занимается парашютным спортом и не смог справиться с сильным порывом ветра", - сообжили пограничники.
Как отмечается, парашютиста передали представителям пограничной полиции Венгрии.
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