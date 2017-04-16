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Все про:Венгрия (405) Госпогранслужба (2597) граница (2910) Закарпатье (1365) парашют (30)

 Венгерский парашютист случайно приземлился на территории Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

В субботу, 15 апреля, на Закарпатье пограничники отдела "Горонглаб" Мукачевского отряда задержали мужчину, который незаконно пересек украинско-венгерскую границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

"Во время патрулирования пограничный наряд увидел парашютиста, который приземлился недалеко от границы. Мужчину, который оказался гражданином Венгрии, задержали. Иностранец объяснил, что не собирался незаконно пересекать границу. Он занимается парашютным спортом и не смог справиться с сильным порывом ветра", - сообжили пограничники.

Как отмечается, парашютиста передали представителям пограничной полиции Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники на западной границе остановили контрабанду 7,5 тыс. пачек сигарет. ФОТО


Венгерский парашютист случайно приземлился на территории Украины, - Госпогранслужба 01Венгерский парашютист случайно приземлился на территории Украины, - Госпогранслужба 02
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Интересно, а это мадяр случайно не владеет свободно украинским языком?
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Больше на параплан похоже, чем на парашют.
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на перашюте закинули шпийона, спалился, пароли явки сьел, легенда проканала. А если бы попал в Северную Корею аналогично, чтоб случилось , сидел бы лет 20
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Наверно жить по новому захотел.
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безвіз! бреше мадяр! в Україні життя набагато краще, вот і тікав до нас ))
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Ой! Так і скажіть, добродію, що вирішили поїсти смачної паски, горілочки посмакувати й сальцем закусити. А голубці ,а холодець, а оселедець? Ой !!! А в моцака зіграть?
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Это знак, с учетом выданных правительством Венгрии паспортов.
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Нема вже того духу авантюризму..... Баче, що влип, міг би спитати: який зараз рік?
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Ага. Отак когда-нибудь из Мордора надует парашютистов, а погранцы всех не переловят.
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Сенсация блин........ Там еще иногда пастухи забредают.
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Напоить горилкой ,чаем с пасочкой.Собрать сумку с хорчами и отпустить домой!
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Обов'язково!
Гостей завжди треба приймати з честью.
А в свято - беззаперечно щедро пригостити!
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главное, чтобы росийские парашютисты случайно не приземлились на территории Украины.
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Руст. щас наши в законность нагуляються -впаяют десятку строгача
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за сигаретами залетел, только попался погранцам
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Цензор.НЕТФотоКурьезыВенгерский парашютист случайно приземлился на территории Украины, - Госпогранслужба. ФОТО
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