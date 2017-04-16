 Венгерский парашютист случайно приземлился на территории Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

"Во время патрулирования пограничный наряд увидел парашютиста, который приземлился недалеко от границы. Мужчину, который оказался гражданином Венгрии, задержали. Иностранец объяснил, что не собирался незаконно пересекать границу. Он занимается парашютным спортом и не смог справиться с сильным порывом ветра", - сообжили пограничники.