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Все про:граната (570) Нацполиция (6926) Хмельнитчина (333)

 В Хмельницкой области обезвредили гранату, прикрепленную к автомобилю киевского предпринимателя. ФОТО

Взрывотехники обследовали автомобиль и изъяли прикрепленный предмет, похожий на ручную гранату.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции.

"К полицейским обратился 47-летний житель Киева. Мужчина сообщил о подозрительном предмете, привязанном к выхлопной трубе автомобиля Volkswagen Touareg, - сказано в сообщении. - Гражданин, который занимается предпринимательством в столице, приехал на Пасху к сестре в Староконстантинов. Припарковавшись, он обратил внимание на подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля. Обнаруженная вещь была закреплена с помощью веревки, скотча и строительных пластиковых хомутиков, внешне напоминала боеприпас".

В Хмельницкой области обезвредили гранату, прикрепленную к автомобилю киевского предпринимателя 01

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На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Взрывотехники обследовали транспортное средство и изъяли металлический предмет, похожий на ручную боевую гранату РГД-5. Сейчас изъятый предмет направлен на исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 5 ч. 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.
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По данному факту открыто уголовное производство по п. 5 ч. 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.-во дебіли не вбивство а замах на вбивствоИсточник: http://censor.net.ua/p436516-во дебіли-не вбивство а спроба
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Не будем вникать в сущность владельцев автомобиля и сделавших это. Причин масса. Скорее всего? Банальные. Обратим внимание на способ и метод. Эти способы и методы - будут иметь продолжение и далее. Дыма - без огня не бывает. Вывод? Приводить систему в равновесие.
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почему не к кардану а к выхлопной да еще и пластиковыми стяжками.труба нагрелась пластик сплавился граната отпала в итоге постраждали окрудающие .?
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Скоба прихвачена пластиковыми хомутами. Хомуты расплавятся после длительной работы мотора, скорее всего при движении, в сухую погоду. Летом . Причем метрах в 60 позади машины. Просто комерса припугнули...
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Шнурок видишь? К чему то второй конец должен быть закреплён. А растяжка ставилась на холодную трубу. Это же не КАМАЗ зимой. Никто бы не стал прогревать. Машина метров 20 проехала бы и привет. А хозяину +80 к внимательности.
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То хіба діти причепили ,бо як би хотіли підірвати авто насправді,то як можна помітити щось під низом
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"приехал на Пасху к сестре" - а ухажор сестры видимо подумал хахаль киевский приехал... ох уж эта любофь...
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РГД-5? х-ня якась. мабуть сам приліпив попонтувацця.
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фото неполное: куда веревка от кольца привязана? или оторвана?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Хмельницкой области обезвредили гранату, прикрепленную к автомобилю киевского предпринимателя. ФОТО
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