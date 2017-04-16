 В Хмельницкой области обезвредили гранату, прикрепленную к автомобилю киевского предпринимателя. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции.
"К полицейским обратился 47-летний житель Киева. Мужчина сообщил о подозрительном предмете, привязанном к выхлопной трубе автомобиля Volkswagen Touareg, - сказано в сообщении. - Гражданин, который занимается предпринимательством в столице, приехал на Пасху к сестре в Староконстантинов. Припарковавшись, он обратил внимание на подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля. Обнаруженная вещь была закреплена с помощью веревки, скотча и строительных пластиковых хомутиков, внешне напоминала боеприпас".
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Взрывотехники обследовали транспортное средство и изъяли металлический предмет, похожий на ручную боевую гранату РГД-5. Сейчас изъятый предмет направлен на исследование.
По данному факту открыто уголовное производство по п. 5 ч. 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.
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