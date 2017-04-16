 Генсек ООН осудил теракт в Сирии: "Выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента". ФОТО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в Сирии в районе Рашидин. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
"Мы осуждаем нападение в Рашидине к западу от Алеппо на 5 тысяч эвакуируемых лиц, которые направлялись из селений Эль-Фуа и Кефрая в районы, находящиеся под контролем правительства. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении Гуттериша.
Он также призвал обеспечить безопасность тех мирных жителей, которые ожидают эвакуации.
Ранее сообщалось, что на одной из автостанций страны оизошел взрыв при котором погибло около 100 человек. В 16:00 по местному времени 15 апреля на пути следования колонны с эвакуируемыми в районе Рашидин произошел взрыв. Большинство погибших - женщины и дети из районов Фуа и Кефрайя.
В связи с тем, что тела многих эвакуируемых полностью обгорели, установить их личность не удалось, сказал аль-Селемо.
В рамках договоренности между оппозицией и режимом Асада 2350 человек из сирийских районов Мадайя и Аз-Забадани в Дамаске, а также пять тысяч из Фуа и Кефрайи в Идлибе достигли блокпоста в Алеппо.
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зачем про неё болтать - нет её уже!
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Эксперты опасаются, что в связи со 105-летием основателя государства Ким Ир Сена КНДР может осуществить запуск баллистической или ядерной ракеты. Во время военного парада, проведенного 15 апреля в Пхеньяне, были продемонстрированы ракеты 56 типов, среди них, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.
В последнее время обострился конфликт вокруг северокорейской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп объявил, что готов к самостоятельным действиям в отношении КНДР, если Китай не усилит давление на Пхеньян. Вашингтон объявил, что из-за опасности, исходящей от Северной Кореи, изучить "военные варианты" развития событий. На минувшей неделе американская армия послала авианосец и ряд военных кораблей к Корейскому полуострову.
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"КНДР предприняла неудачную попытку запуска новой ракеты. В Пентагоне сообщили, что ракета, выпущенная Северной Кореей, взорвалась почти сразу после старта."
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В КНДР на военном параде загорелся танк
https://www.youtube.com/watch?v=_P0kLvYHMt8
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-где выражения озабоченности и беспокойства;
- беззубая и анонимная реакция на преступление :-кто бомбил-зачем- по какому праву ???
Сие не известно и покрыто мраком!
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