 Генсек ООН осудил теракт в Сирии: "Выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента". ФОТО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в Сирии в районе Рашидин. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС "Мы осуждаем нападение в Рашидине к западу от Алеппо на 5 тысяч эвакуируемых лиц, которые направлялись из селений Эль-Фуа и Кефрая в районы, находящиеся под контролем правительства. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении Гуттериша.

Он также призвал обеспечить безопасность тех мирных жителей, которые ожидают эвакуации.Ранее сообщалось, что на одной из автостанций страны оизошел взрыв при котором погибло около 100 человек. В 16:00 по местному времени 15 апреля на пути следования колонны с эвакуируемыми в районе Рашидин произошел взрыв. Большинство погибших - женщины и дети из районов Фуа и Кефрайя.В связи с тем, что тела многих эвакуируемых полностью обгорели, установить их личность не удалось, сказал аль-Селемо.В рамках договоренности между оппозицией и режимом Асада 2350 человек из сирийских районов Мадайя и Аз-Забадани в Дамаске, а также пять тысяч из Фуа и Кефрайи в Идлибе достигли блокпоста в Алеппо.