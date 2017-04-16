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 Генсек ООН осудил теракт в Сирии: "Выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента". ФОТО

Он также призвал обеспечить безопасность тех мирных жителей, которые ожидают эвакуации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в Сирии в районе Рашидин. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Мы осуждаем нападение в Рашидине к западу от Алеппо на 5 тысяч эвакуируемых лиц, которые направлялись из селений Эль-Фуа и Кефрая в районы, находящиеся под контролем правительства. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении Гуттериша.

Генсек ООН осудил теракт в Сирии: Выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента 01

Генсек ООН осудил теракт в Сирии: Выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента 02


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Он также призвал обеспечить безопасность тех мирных жителей, которые ожидают эвакуации.

Ранее сообщалось, что на одной из автостанций страны оизошел взрыв при котором погибло около 100 человек. В 16:00 по местному времени 15 апреля на пути следования колонны с эвакуируемыми в районе Рашидин произошел взрыв. Большинство погибших - женщины и дети из районов Фуа и Кефрайя.


В связи с тем, что тела многих эвакуируемых полностью обгорели, установить их личность не удалось, сказал аль-Селемо.

В рамках договоренности между оппозицией и режимом Асада 2350 человек из сирийских районов Мадайя и Аз-Забадани в Дамаске, а также пять тысяч из Фуа и Кефрайи в Идлибе достигли блокпоста в Алеппо.
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она взорвалась...
зачем про неё болтать - нет её уже!
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Северная Корея утром в воскресенье, 16 апреля, произвела очередной запуск ракеты, чей тип еще устанавливается. По данным южнокорейских военных, на которых ссылается информагентство Yonhap, запуск был произведен на восточном побережье КНДР неподалеку от города Синпо, однако оказался полностью неудачным. Представители Министерства обороны США подтвердили провал запуска, уточнив, что ракета после запуска "почти сразу же взорвалась".
Эксперты опасаются, что в связи со 105-летием основателя государства Ким Ир Сена КНДР может осуществить запуск баллистической или ядерной ракеты. Во время военного парада, проведенного 15 апреля в Пхеньяне, были продемонстрированы ракеты 56 типов, среди них, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.
В последнее время обострился конфликт вокруг северокорейской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп объявил, что готов к самостоятельным действиям в отношении КНДР, если Китай не усилит давление на Пхеньян. Вашингтон объявил, что из-за опасности, исходящей от Северной Кореи, изучить "военные варианты" развития событий. На минувшей неделе американская армия послала авианосец и ряд военных кораблей к Корейскому полуострову.
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..." нападение в Рашидине к западу от Алеппо на 5 тысяч эвакуируемых лиц"...Пуйловский "зелёный коридор"?!
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Між іншим.
"КНДР предприняла неудачную попытку запуска новой ракеты. В Пентагоне сообщили, что ракета, выпущенная Северной Кореей, взорвалась почти сразу после старта."
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Их и бомбить не надо. эти недоразвитые сами себя взорвут.
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Раз взорвалась сразу после старта- значит кацапы допомогли!!!
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цього механіка-водія точно розстріляють
В КНДР на военном параде загорелся танк

https://www.youtube.com/watch?v=_P0kLvYHMt8

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Спасибо Пентагону,что "видели"))) взрыв и сообщили об этом мировому сообществу.
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Ну так все внимание на них, чтобы если чего жахнуть!
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Ну какие учителя... небось у рашки ракету содрали (купили)? Похоже на них, ну те, что Воронеж собирает на помойке
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Слово "інцидент", і цим все сказано, озабоченість. Людей заморили газом, а в них інцидент.
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Вот хочется посоветовать этому утырку засунуть свои соболезнования вместе с обеспокоеностями себе в задницу.
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Все как у кацапов. Ракета взорвалась на старте, людей уничтожили в "зеленом коридоре". Вот кто им мышебратья.
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і навіть танк 10 квітня на параді загорівся.
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ООН - самая бесполезная организация, люди умирают, а эти пидары кроме обеспокоенности и соболезнований ни на что не способны
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В Бобруйск, животное!
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Для высказываеия соболезнований и озабоченностей можно было бы создать и менее дорогостоящую организацию. Нам в Украине больше всех знакомо , как это 'помогает'. Никак.
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Действительно, что-то типа ВСемирная Организация Выражения Обеспокоенности и Призыва к диалогу.
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2 дизлайка Генсеку ООН :
-где выражения озабоченности и беспокойства;
- беззубая и анонимная реакция на преступление :-кто бомбил-зачем- по какому праву ???
Сие не известно и покрыто мраком!
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"Осудил, призвал, заклеймил, посочувствовал" - це все, на що здатний клуб импотентів.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомГенсек ООН осудил теракт в Сирии: "Выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента". ФОТО
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