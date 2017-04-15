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 Общество
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 Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения. ФОТОрепортаж

В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняющих боевые задания в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, состоялись богослужения по случаю предстоящей Пасхи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, военнослужащие, которые на Пасху будут находиться на боевом дежурстве, имели возможность посетить праздничные богослужения и освятить пасхальную корзину. Также все желающие могли пройти таинства исповеди и причастия.

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Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения 01Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения 02Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения 03Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения 04Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения 05

(Фото пресс-центра штаба АТО)
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Добре, що до хлопців паска з яйцями і ковбаскою доїхали. Зі святом усіх, а особливо тих, хто на передовій!!!
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Завтра у них будет тяжелый день.
Русские всегда на христианские праздники беснуются.
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Рідненькі, хай Господь береже Вас і ваших побратимів. Ваші родини. Нашу Україну.
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Добра им и удачи! Надеюсь ни одна падаль из РПЦ МП не была допущена до этого.
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Цензор.НЕТФотоОбществоДля бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения. ФОТОрепортаж
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