 Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, военнослужащие, которые на Пасху будут находиться на боевом дежурстве, имели возможность посетить праздничные богослужения и освятить пасхальную корзину. Также все желающие могли пройти таинства исповеди и причастия.
(Фото пресс-центра штаба АТО)
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