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Все про:Иисус (6) Одесса (5474) Пасха (12) праздник (1517) реконструкция (185)

 Страсти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события. ФОТОрепортаж

В Одессе в честь предстоящей Пасхи состоялось шествие Страстей Христовых, стилизованное под времена Древнего Рима.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", горожане увидели войска времен Рима, а также стали свидетелями красочной реконструкции.

Цель пасхальной реконструкции - погрузить участников и зрителей в атмосферу древнего Иерусалима, зримо представить ее героев - Иисуса Христа и Понтия Пилата, римских легионеров, жителей города, а также напомнить об истинном значении праздника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Одессой провели историческую реконструкцию боев по освобождению города в 1944 году. ФОТОрепортаж

Страсти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события 01Страсти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события 02Страсти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события 03Страсти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события 04

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Страсти Христовы:: в Одессе воссоздали библейские события - Цензор.НЕТ 7571

А потом его прибили в трусиках?
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а те трусики покупали в Виннице у базарника Вовы Гнойцмана.....
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Усiх привiтаю зi Святом, i що би вижити усiм нашим рiдним та близьким, та вiйськовим.
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на роль иуды пригласили кого то из крысма для натуральности событий?
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Смотрите- всё чинно. красиво. без происшествий. Одесситы любят мирную жизнь и улыбки на лицах людей.
А раша писала . что в Одессе все шествия мирные закачиваются Домом профсоюзов.
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А почему у мужичка табличка на иврите?
Римляне не писали на иврите, там должна быть или латынь или греческий.
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И должно быть написано "Сей есть царь иудейский". Почему здесь "приговорен к смерти"?
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Табличка не на Христе, это кто-то другой, один из разбойников
Христос несет крест...
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ну, это я уже не знаю, почему так решили организаторы
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Не , ну чего ты пристал -почему, да почему?
Одесса -многонациональный город, чтоб было понятно определенной части населения, устраивает ответ?
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с исторической точки зрения правильно писать на греческом, а крест "нести" в виде буквы "T"
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иврита тогда вообще не было - это современная пародия на смесь древнесемитского (язык Ханахана - он ан "финикийский") с арамейским. а говорили (обычно) в те времена в Иудеи на ГРЕЧЕСКОМ (языке завоевателя Александра)
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Иврит был, конечно далекий от нынешнего. Но и совреаменный английский далек от языка времен Вильгельма-завоевателя
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Я это к тому, что даже в те (далёкие от нынешних времена) мало кто из современников по настоящему был носителем древнего ханаханского (скорее всего таких почти не было, я не беру в расчёт тех "знатоков", кто с "умным видом", что-то там бормотал читая древние тексты, таких и сегодня предостаточно).
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Вообще-то усякие зрадофилы утверждают, что Пасха (чы в переводе на липецкий - Пейсах) никакого отношения не имеют к Воскресению Господнему, ибо Пейсах - праздник исхода некоей нации из Египта, состоявшейся "благодаря" убийству первенцев египетского народа, случившегося за полтора десятка столетий до Рожества Христова. Не зря наша мудрая и человеколюбивая нация, пострадавшая от Голодомора как геноцида, отмечает этот праздник как Великдень, а не Пасху
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А что от названия меняется смысл и содержание?
Все равно все это еврейская история и персонажи все еще останутся евреями. И эти персонажи тоже праздновали исход своего народа из Египта при событиях которых было убийство первенцев египетского народа.
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В Мариуполе не до этого...

В городе святой Марии запретили Крестный ход
Причина - оскорбление чувств украинских активистов.
«Мы, общественные организации города, против хода, поскольку стоять в стороне мы бы не стали и понятно, что могли бы возникнуть какие-то провокации», - пишет на своей странице в соцсети волонтер Галина Однорог.

«Учитывая изложенное, городской совет Мариуполя предлагает провести Крестный ход в другой раз, когда будет гарантия полной безопасности всех участников мероприятия и горожан», - сообщает местный сайт www.0629.com.ua.
Судя по всему, в руководстве города, названного православными греками в честь святой Марии, не нашлось человека, осведомлённого о том, что Пасха бывает только раз в году.
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= Огонь сошел? А жизнь проходит стороной =

Огонь сошел? А жизнь проходит стороной

В моем миру , я сам себе укроп немой , но не глухой

А почва стелит подлой ,темной бахромой

Сжигая счастья внутреннего Я - бытия тропой .

А жизнь уходит и Бог обходит стороной

Ведь квинтэссенция Святыни грозит Эгрегору трубой .

ТРУБОЮ ЗЛАТОЮ , НАМ ВО ВСЕМ ПОДВЛАСТНОЙ ?

И для других ведь может быть прекрасной

Но нас Он люто мочит над могилой

Над утренней божьей росой ,вдоль черни роковой

Пока мы все бродя во тьме ночной

ЕГОВА гордо и молча под Зарей

Иисуса труп неся перед собой

Не исчезнет сам ради забавы

С усмешкой горькой и лукавой...
Для наказания нас с тобой .

Огонь сошел в Иерусалиме ,и прожитое чувством слово

Рождают в небеса себя , вводя в экстаз.

И откупить судьбу у стаи диких волков

Им гордым ,неизвестен твой мелочный заказ

Они из тьмы берут мотив желаний наших снова,

Зачем для нас оберегать такой приказ ?
Ведь вдохновить зверье в себе для них не ново
Ни что не ново под луной Луны и совести язвительный приказ
Они с тобой хотят покинуть Эмпирей земной
С собой забравши все услады и сознания награды
Тебе оставив битву подсознания ,с людскою молвой
Забыв тщеславия завистливые преграды
И самообмана мощные заграды
А Бог для неосознанного - нагой земной герой
Земля - для мира их божественных забав
Наш отзеркаленный от них молебен - за упокой с тобой
За упокой колени сбив другим своим величием Трех глав
Мы службу отстояв до старости желаний с божьей хрипотой
Всю жизнь глухого просим дерзав добро и тьму не разгадав .
Кто виноват , я сам , я знаю
Но кто создал меня все зная ?
Все жизни тасуя бывшие мои
В мои грехи украсив очищения свои
Неумолимо колоколом играя по пути
Ты потуши огонь свой об мои мечты
И все - нет нагого лунного героя ,
Нет и Земли осознанного Бога для тебя ..Иль для меня ???
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В Одессе на Дерибасовской прошла Пасхальная реконструкция. Авторы реконструкторы постарались воссоздать события, которые произошли 2000 лет назад.

Что получилось - смотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=UoYiRpB4Npc
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Какой-то слабый Пилат получился. Слабая игра. Похоже на театр школьников, которых заставляли принимать участие.
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АзУш(Исус) -Младшее Сознание(чуства,душа) СКАЗАЛ НА ГАЛА ГАПЫ(Голгофа)=Скала Дверь с одэри(азэри) уЛобного= Ала(Улу)Бея =Древний( или смерти?) Бека места НА ОдЭРИ(огня муж=АзЭри=младший муж)" ИЛАХИ ,ИЛАХИ ЛАММА САБАХБАНИ !!! "Всевышний,Всевышний .....СЕКРЕТ для вас пока. Открой 4 Евангелии от Луки,Марка,Матфея и Иоанна.-все названия,как и слово Евангелия ОдЭрские. НИКАКОЙ ЭТО не арамейский язык.ПОРА ПРАВДУ ГОВОРИТЬ НАРОДУ! Слава Кавказу!
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Кавказу, конечно, слава,но можно мы сами решим , какую веру исповедовать?
У нас свобода вероисповедания, никаких проблем.
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Вера христианская ,но слово это не от Креста.Это слово Ахер Уш-Конц сознания(чуства,души) пер с азэри.-отсюда озеро Ахерус в Египте НАСТОЯЩЕМ.
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В Италии эта процессия состоялась вчера вечером. В каждом городе.
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представляю размах подобного в Италии, или тоже скромно?
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интересная реконструкция, к сожалению не масштабная , но всё равно нормально
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Цензор.НЕТФотоОбществоСтрасти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события. ФОТОрепортаж
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