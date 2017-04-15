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 Политика Украины
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Все про:Киевская область (1470) конвертцентр (307) налоги (2451) налоговая милиция (1279)

 Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине. ФОТОрепортаж

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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"В работе центра использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные компании, на счета которых поступали средства от реально действующих предприятий за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и передавались заказчикам незаконных услуг вместе с поддельными первичными документами", - говорится в сообщении.

Оборот проконвертированных денежных средств в течении 2016-2017 годов составил около 240 млн. гривен.

В результате проведенных 19 обысков было обнаружено и изъято 312 тысяч гривен и более 4,3 тысячи долларов США наличными, компьютерная техника, 21 печать фиктивных компаний, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности.

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Расследование уголовного производства продолжается.

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 01

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 02

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 03

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 04

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 05

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 06

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 07

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 08

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 09

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опять фиктивная налоговая отобрала бабло и шмотки у другой фиктивной конторы.Вор у вора украл ворованное.
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Сколько же в Украине левой налички,хватит на несколько бюджетов страны
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Ну, напевно крупну рибу взяли, якщо за 9 обшуків нарили в сумі аж 15 тис. доларів!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине. ФОТОрепортаж
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