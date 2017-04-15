 Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"В работе центра использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные компании, на счета которых поступали средства от реально действующих предприятий за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и передавались заказчикам незаконных услуг вместе с поддельными первичными документами", - говорится в сообщении.
Оборот проконвертированных денежных средств в течении 2016-2017 годов составил около 240 млн. гривен.
В результате проведенных 19 обысков было обнаружено и изъято 312 тысяч гривен и более 4,3 тысячи долларов США наличными, компьютерная техника, 21 печать фиктивных компаний, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности.
Расследование уголовного производства продолжается.
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