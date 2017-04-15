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Все про:Белая_Церковь (85) Киевская область (1470) наркотики (1429) оружие (3836) Нацполиция (6921)

 В гараже на Киевщине изъяты наркотики и пистолеты. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в торговле наркотиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители провели санкционированный обыск в гаражном помещении, которое находилось в пользовании двух жителей города Белая Церковь.

Полицейские изъяли более 200 таблеток особо опасного психотропного вещества МДМА, 250 граммов особо опасного психотропного вещества "амфетамин", 100 грамм конопли и более 10 литров прекурсоров.

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Кроме того, в помещении оперативники обнаружили два пистолета калибра 5,6 мм и два устройства для отстрела резиновых пуль.

Обоих мужчин задержали. Им грозит до восьми лет лишения свободы.


В гараже на Киевщине изъяты наркотики и пистолеты 01В гараже на Киевщине изъяты наркотики и пистолеты 02В гараже на Киевщине изъяты наркотики и пистолеты 03В гараже на Киевщине изъяты наркотики и пистолеты 04В гараже на Киевщине изъяты наркотики и пистолеты 05В гараже на Киевщине изъяты наркотики и пистолеты 06

(Фото Нацполиции)
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на первом фото сам,похоже, не прочь снять пробы с товара, для определения качества, предлагаемых ...эээ...порошочков
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Вывоз наркоты в срашку нужно разрешить. И поощрять.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ гараже на Киевщине изъяты наркотики и пистолеты. ФОТОрепортаж
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