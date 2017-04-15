 В гараже на Киевщине изъяты наркотики и пистолеты. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители провели санкционированный обыск в гаражном помещении, которое находилось в пользовании двух жителей города Белая Церковь.
Полицейские изъяли более 200 таблеток особо опасного психотропного вещества МДМА, 250 граммов особо опасного психотропного вещества "амфетамин", 100 грамм конопли и более 10 литров прекурсоров.
Кроме того, в помещении оперативники обнаружили два пистолета калибра 5,6 мм и два устройства для отстрела резиновых пуль.
Обоих мужчин задержали. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
(Фото Нацполиции)
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