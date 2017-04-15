 Налоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты 5 млн грн налогов и осуществлявших незаконный экспорт сельхозпродукции на Одесчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители компании, используя два подконтрольных предприятия, осуществляли импорт товаров, который в дальнейшем реализовывался без отражения таких операций в налоговом и бухгалтерском учетах.
В то же время, указанными подконтрольными компаниями осуществлялся экспорт сельхозпродукции без возвращения валютной выручки. Всего сумма занижения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость составила почти пять миллионов гривен.
В результате проведенных девяти обысков было обнаружено и изъято более 950 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, бухгалтерские документы, печати предприятий, а также компьютерная техника. Общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.
Кроме того, в ходе проведения обысков была прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, в который входил ряд предприятий, созданных для занижения стоимости экспортируемых украинских сельхозтоваров и для невозвращения части валютной выручки.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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внесли жена и тесть. По карманам поскребли и выложили. А вы про какие-то жалкие 20 лямов?
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