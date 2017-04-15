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 Политика Украины
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Все про:налоги (2449) налоговая милиция (1277) Одесская область (1455) сельское хозяйство (205)

 Налоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты 5 млн грн налогов и осуществлявших незаконный экспорт сельхозпродукции на Одесчине. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц сельскохозяйственного предприятия, уклонившихся от уплаты почти пяти миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители компании, используя два подконтрольных предприятия, осуществляли импорт товаров, который в дальнейшем реализовывался без отражения таких операций в налоговом и бухгалтерском учетах.

В то же время, указанными подконтрольными компаниями осуществлялся экспорт сельхозпродукции без возвращения валютной выручки. Всего сумма занижения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость составила почти пять миллионов гривен.

В результате проведенных девяти обысков было обнаружено и изъято более 950 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, бухгалтерские документы, печати предприятий, а также компьютерная техника. Общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.

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Кроме того, в ходе проведения обысков была прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, в который входил ряд предприятий, созданных для занижения стоимости экспортируемых украинских сельхозтоваров и для невозвращения части валютной выручки.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Налоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты 5 млн грн налогов и осуществлявших незаконный экспорт сельхозпродукции на Одесчине 01

Налоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты 5 млн грн налогов и осуществлявших незаконный экспорт сельхозпродукции на Одесчине 02

Налоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты 5 млн грн налогов и осуществлявших незаконный экспорт сельхозпродукции на Одесчине 03

Налоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты 5 млн грн налогов и осуществлявших незаконный экспорт сельхозпродукции на Одесчине 04

Налоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты 5 млн грн налогов и осуществлявших незаконный экспорт сельхозпродукции на Одесчине 05

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За січень-лютий 2017 року експорт товарів із України зріс на понад 32%, імпорт - на 22%.Про це повідомляє Державна служба статистики України, інформує УНІАН.Рівень експорту товарів до країн Європейського Союзу зріс на 16% (до 2,437 мільярдів доларів). Імпорт товарів із країн ЄС теж зріс - тут на понад 13% (до 2,790 мільярдів доларів).А от імпорт товарів із Росії зріс аж на 78,8% (1,016 мільярдів доларів). При цьому зріс і експорт продукції з України до Росії - на 54,4% (до 576,6 мільйонів доларів)
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печати - это кнопки открытия стойл с корытами. Отменили это оружие грабежа народа наконецто.
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теперь будет как в " Зеленом фургоне" - "ПРОСЮ ВЫДАТЬ ВО ВРЕМЕНнОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ..."
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эххх ОдеСА ....КИЭВ миллиардами пиз.ит....морды пухнут и замки растут а народ абоненткой облаживают ... патриоты х...вые.
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Господи, какие мелочи... Тут давеча за одного Насирова 100 млн только залога
внесли жена и тесть. По карманам поскребли и выложили. А вы про какие-то жалкие 20 лямов?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты 5 млн грн налогов и осуществлявших незаконный экспорт сельхозпродукции на Одесчине. ФОТОрепортаж
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