 Разбойники, охотившиеся на валютчиков, задержаны в Запорожской области. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, злоумышленники были задержаны во время очередного разбойного нападения. Они "охотились" на частных предпринимателей, связанных с обменом валют.
Начаты уголовные производства по ст. 15 и ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
642 4
Суд арестовал задержанного под Киевом россиянина с боеприпасами, - прокуратура(14)
Сотрудники полиции задержали на Киевщине россиянина с оружием и взрывчаткой. ФОТОрепортаж(75)
Оккупационный суд назначил задержанным в Бахчисарае крымским татарам штрафы и аресты до 12 суток(2)
"Может быть, он был наводчиком огня", - задержанного в Самаре "украинского шпиона" передадут боевикам "ДНР". ВИДЕО(50)
Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: "Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления". ВИДЕО+ФОТО(22)
Полиция задержала 7 человек, разворовывавших имущество обанкротившегося завода на Львовщине. ФОТОрепортаж(22)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить