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Все про:валюта (3015) задержание (5508) Нацполиция (6918) разбой (197) Запорожская область (544) обмен валюты (18)

 Разбойники, охотившиеся на валютчиков, задержаны в Запорожской области. ФОТО

В Запорожской области задержаны члены организованной преступной группы, которая занималась разбойными нападениями на валютчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, злоумышленники были задержаны во время очередного разбойного нападения. Они "охотились" на частных предпринимателей, связанных с обменом валют.

Начаты уголовные производства по ст. 15 и ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Разбойники, охотившиеся на валютчиков, задержаны в Запорожской области 01

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