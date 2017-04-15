 У вымогателей в Донецкой области изъяты РПГ и гранаты. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, вчера были задержаны пятеро мужчин, требовавшие от жителя Мариуполя 20 тыс. долларов.
Вечером того же дня оперативники провели обыски по месту жительства злоумышленников. В подвале частного домовладения изъяли 16 гранат РГД-5 с запалами, которые находились в специально оборудованном лотке, и 7 РПГ.
В настоящее время задержанные отказываются сотрудничать со следствием и пояснять назначение военного арсенала.
Кроме уже начатого уголовного производства по факту вымогательства (ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины), открыто еще одно - по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).
(Фото полиции Донецкой области)
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нету больше нигде подтверждения..
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