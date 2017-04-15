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Все про:боеприпасы (1062) Мариуполь (4041) оружие (3836) Нацполиция (6921) Донецкая область (3992)

 У вымогателей в Донецкой области изъяты РПГ и гранаты. ФОТОрепортаж

В Донецкой области обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, вчера были задержаны пятеро мужчин, требовавшие от жителя Мариуполя 20 тыс. долларов.

Вечером того же дня оперативники провели обыски по месту жительства злоумышленников. В подвале частного домовладения изъяли 16 гранат РГД-5 с запалами, которые находились в специально оборудованном лотке, и 7 РПГ.

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В настоящее время задержанные отказываются сотрудничать со следствием и пояснять назначение военного арсенала.

Кроме уже начатого уголовного производства по факту вымогательства (ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины), открыто еще одно - по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).


У вымогателей в Донецкой области изъяты РПГ и гранаты 01У вымогателей в Донецкой области изъяты РПГ и гранаты 02У вымогателей в Донецкой области изъяты РПГ и гранаты 03У вымогателей в Донецкой области изъяты РПГ и гранаты 04У вымогателей в Донецкой области изъяты РПГ и гранаты 05У вымогателей в Донецкой области изъяты РПГ и гранаты 06

(Фото полиции Донецкой области)
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похоже фейк(
нету больше нигде подтверждения..
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У этого что по центру, груди больше чем бабы что рядом.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ вымогателей в Донецкой области изъяты РПГ и гранаты. ФОТОрепортаж
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