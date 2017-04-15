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Все про:боеприпасы (1062) Мариуполь (4041) оружие (3834) Нацполиция (6916) Донецкая область (3992)

 У вымогателей в Донецкой области изъяты гранатометы и гранаты. ФОТОрепортаж

В Донецкой области обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, вчера были задержаны пятеро мужчин, требовавшие от жителя Мариуполя 20 тыс. долларов.

Вечером того же дня оперативники провели обыски по месту жительства злоумышленников. В подвале частного домовладения изъяли 16 гранат РГД-5 с запалами, которые находились отдельно в специально оборудованном лотке, и 7 гранатометов РПГ.

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В настоящее время задержанные отказываются сотрудничать со следствием и пояснять назначение военного арсенала.

Кроме уже начатого уголовного производства по факту вымогательства (ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины), открыто еще одно - по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).


У вымогателей в Донецкой области изъяты гранатометы и гранаты 01У вымогателей в Донецкой области изъяты гранатометы и гранаты 02У вымогателей в Донецкой области изъяты гранатометы и гранаты 03У вымогателей в Донецкой области изъяты гранатометы и гранаты 04У вымогателей в Донецкой области изъяты гранатометы и гранаты 05У вымогателей в Донецкой области изъяты гранатометы и гранаты 06

(Фото полиции Донецкой области)
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ вымогателей в Донецкой области изъяты гранатометы и гранаты. ФОТОрепортаж
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