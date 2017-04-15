 Вследствие обстрела террористами Авдеевки поврежден частный дом. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, под огнем оказалась старая часть города. Жертв и пострадавших нет.
Пострадало домовладение по ул. Чернышевского. Осколками повреждены окна здания и забор.
Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
(Фото полиции Донецкой области)
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