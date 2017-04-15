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 Вследствие обстрела террористами Авдеевки поврежден частный дом. ФОТО

Российско-террористические войска обстреляли из минометов Авдеевку (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, под огнем оказалась старая часть города. Жертв и пострадавших нет.

Пострадало домовладение по ул. Чернышевского. Осколками повреждены окна здания и забор.

Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стреляют из всего. Окапываемся круглосуточно. Люди практически отказались от сна потому, что это их жизнь", - бойцы ВСУ на окраинах Авдеевки. ВИДЕО

Вследствие обстрела террористами Авдеевки поврежден частный дом 01Вследствие обстрела террористами Авдеевки поврежден частный дом 02

(Фото полиции Донецкой области)
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Дом это конечно, но вот это ПУЗО что там делает????Это наш военный?? А физо как он сдает??
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