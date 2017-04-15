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 Общество
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Все про:Евровидение (585) конкурс (668) музыка (669) Руслана (85) шоу (103) подготовка (128)

 "Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу. ФОТОрепортаж

Украина проведет Международный песенный конкурс Евровидение-2017 на высоком уровне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала победительница Евровидения-2004, украинская певица Руслана Лыжичко на Facebook.

"Всем, кто следит за подготовкой к Евровидению-2017, могу сказать о чрезвычайном уровне профессионализма", - пишет она.

"На входе меня встретил руководитель службы безопасности. Меня провели через все необходимые детекторы и "рамочки", с помощью которых осуществляется контроль за безопасностью", - рассказала певица.

"Передо мной 1900 световых приборов, и сейчас проходит их монтаж. Это уникальная конструкция, которую мне никогда до этого не приходилось видеть. Размеры экрана - 70 х 11 м", - информирует Руслана.

"Зал выглядит очень комфортно и уютно: по отношению к сцене и зрителям пространство организовано идеально. Продолжается монтаж трибун. Сцена по отношению к трибунам работает на три стороны (всего будет две сцены: сцена А для артистов и сцена B, на которой будут работать ведущие)", - сообщила певица.

"Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года. Это новое слово в производстве шоу такого уровня", - подчеркнула она.

"Как победительница Евровидения-2004 и певица, которая видела много продакшнов высокого уровня, хочу обратиться ко всем нынешним участникам: Украина совместно с европейскими компаниями создала вам идеальные условия для выступления", - подытожила Руслана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Евровидение в Киев приедет 20 тыс. зарубежных гостей, - Кириленко

Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.


Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года, - певица Руслана рассказала о подготовке шоу 01Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года, - певица Руслана рассказала о подготовке шоу 02Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года, - певица Руслана рассказала о подготовке шоу 03Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года, - певица Руслана рассказала о подготовке шоу 04Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года, - певица Руслана рассказала о подготовке шоу 05Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года, - певица Руслана рассказала о подготовке шоу 06

(Фото со страницы Ruslana Lyzhychko)
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Нету всепропало и Зрады?
Не, ну так не интересно.
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зрада э завжди - в ночі заморозки обіцяють
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Я мля с вами реально шоколад ненавидеть начинаю... ссуко... шо робиться....
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Ага! Ща!.... ща конкурс был шокд. "Корона" трохи насобиралось.... вкусный сволочь.
Кстате Рошен чёт не помню шоб хош шото... мэйби всё в дом... фсё в семью...
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вы меньше про лампочки и технический уровень думайте, а больше о безопасности - засРаша неупустит такой шанс чтобы нагавнить...
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Хотя б у них чм забрали. Задолбали своей вездесущной мерзостью.
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Надо ещё в округе 5 кварталов видеокамеры установить, потому как у рашистов рвёт пердак и они готовы на всякие подляны.
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Пока по фото ничего не понятно. Поживем, увидим.
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А как там на расие, свой альтернативный конкурс будет? Или отметят киданием "коровьих лепешек" на приз кадырова?
"Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу - Цензор.НЕТ 4719
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http://love-contra.org/index.php/news/issue/1289/
Співачка Руслана назвала Українців «божевільними та дурними" Ruslana about gay rights (World Out Games 2013 Antwerp)
(ENG) Украинская певица Руслана назвала своих сограждан «сумасшедшими и глупыми» («crazy and stupid»). Именно так она обозвала тех, кто не поддерживает движение гомосексуалистов
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Эти слова Лыжичко озвучила в интервью во время своего пребывания на ЛГБТ-фестивале в бельгийском Антверпене в августе этого года.
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В пресс-службе украинского движения ЛПГ уже прокомментировали прецедент: «Мы возмущены вызывающими и наглыми высказываниями Русланы. По сути, певица назвала «сумасшедшими и глупыми» практически всех своих сограждан. Убеждены: такая ее лицемерная и оскорбительная позиция будет должным образом оценена у нее на родине».﻿
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Долго небось эту какашку искал - давнюю, четырехлетнюю и подзасохшую, да и кому все-таки принадлежит, фуйтерь разберет...
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Теперь намкрышская козюлька может спокойненько себе хуячить( модератор, если что, то это дипломатический лексикон) спиртягу за дедаваевалов под свои катюши-журавли. Теперь же ему на Евровидение отвлекаться не придётся.
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Ну вот кули тебя это колышет в твоём Засранске на Волге, а витёк? Вашего же инвалида там не будет...
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На Зенит-арену? Да какое там со всей страны? Говорят, что даже с чужоё Донбасс-арены собирают.
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Фига се рвануло... "Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу - Цензор.НЕТ 9561
Интересно - где это? По пейзажу вроде как в Новом Уренгое или Надыме...
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Выходит, что витя дерьмецов ( в российской транскрипции), нИ разу не подходил даже близко к учителю русского языка.
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Чем ближе Евровидение -тем больше штырит лишнехромосомных... )))

"Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу - Цензор.НЕТ 1362
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"видишь зраду?нет?и я нет, но она есть!"(почти по "ДМБ")
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Козломордые сказали, что будут всегда на Евровидение посылать инвалидов. Какая страна - такие и певцы!
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу. ФОТОрепортаж
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