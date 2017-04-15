 "Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала победительница Евровидения-2004, украинская певица Руслана Лыжичко на Facebook.
"Всем, кто следит за подготовкой к Евровидению-2017, могу сказать о чрезвычайном уровне профессионализма", - пишет она.
"На входе меня встретил руководитель службы безопасности. Меня провели через все необходимые детекторы и "рамочки", с помощью которых осуществляется контроль за безопасностью", - рассказала певица.
"Передо мной 1900 световых приборов, и сейчас проходит их монтаж. Это уникальная конструкция, которую мне никогда до этого не приходилось видеть. Размеры экрана - 70 х 11 м", - информирует Руслана.
"Зал выглядит очень комфортно и уютно: по отношению к сцене и зрителям пространство организовано идеально. Продолжается монтаж трибун. Сцена по отношению к трибунам работает на три стороны (всего будет две сцены: сцена А для артистов и сцена B, на которой будут работать ведущие)", - сообщила певица.
"Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года. Это новое слово в производстве шоу такого уровня", - подчеркнула она.
"Как победительница Евровидения-2004 и певица, которая видела много продакшнов высокого уровня, хочу обратиться ко всем нынешним участникам: Украина совместно с европейскими компаниями создала вам идеальные условия для выступления", - подытожила Руслана.
Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
(Фото со страницы Ruslana Lyzhychko)
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Не, ну так не интересно.
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Кстате Рошен чёт не помню шоб хош шото... мэйби всё в дом... фсё в семью...
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Співачка Руслана назвала Українців «божевільними та дурними" Ruslana about gay rights (World Out Games 2013 Antwerp)
(ENG) Украинская певица Руслана назвала своих сограждан «сумасшедшими и глупыми» («crazy and stupid»). Именно так она обозвала тех, кто не поддерживает движение гомосексуалистов
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Эти слова Лыжичко озвучила в интервью во время своего пребывания на ЛГБТ-фестивале в бельгийском Антверпене в августе этого года.
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В пресс-службе украинского движения ЛПГ уже прокомментировали прецедент: «Мы возмущены вызывающими и наглыми высказываниями Русланы. По сути, певица назвала «сумасшедшими и глупыми» практически всех своих сограждан. Убеждены: такая ее лицемерная и оскорбительная позиция будет должным образом оценена у нее на родине».
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https://www.youtube.com/watch?v=oR26Bq6tZvg
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Интересно - где это? По пейзажу вроде как в Новом Уренгое или Надыме...
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