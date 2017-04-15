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Все про:деньги (869) налоговая милиция (1275) Донецкая область (3988) ГФС (2723)

 "Фантом" задержал на линии разграничения партию наличных денег в сумме $7,5 тысяч. ФОТО

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции “Фантом” вместе с пограничниками задержали на линии разграничения партию наличных денег в сумме 7,5 тысячи долларов США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Так, на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" был остановлен автомобиль Hyundai, который направлялся с временно неподконтрольной Украине территории. В ходе осмотра транспортного средства в подушке автомобиля было обнаружено 7,5 тысячи долларов США, которые пассажирка авто пыталась в скрытом виде провезти через линию разграничения.

В настоящее время указанная гражданка, а также денежные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.

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Фантом задержал на линии разграничения партию наличных денег в сумме $7,5 тысяч 01Фантом задержал на линии разграничения партию наличных денег в сумме $7,5 тысяч 02Фантом задержал на линии разграничения партию наличных денег в сумме $7,5 тысяч 03Фантом задержал на линии разграничения партию наличных денег в сумме $7,5 тысяч 04

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