 "Фантом" задержал на линии разграничения партию наличных денег в сумме $7,5 тысяч. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Так, на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" был остановлен автомобиль Hyundai, который направлялся с временно неподконтрольной Украине территории. В ходе осмотра транспортного средства в подушке автомобиля было обнаружено 7,5 тысячи долларов США, которые пассажирка авто пыталась в скрытом виде провезти через линию разграничения.
В настоящее время указанная гражданка, а также денежные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.
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