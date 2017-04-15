 "Фантом" задержал на линии разграничения $7,5 тысяч налички. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Так, на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" был остановлен автомобиль Hyundai, который направлялся с временно неподконтрольной Украине территории. В ходе осмотра транспортного средства в подушке автомобиля было обнаружено 7,5 тысячи долларов США, которые пассажирка авто пыталась в скрытом виде провезти через линию разграничения.
В настоящее время указанная гражданка, а также денежные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.
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Или их можно возить только наклееными на лововое стекло ? Или Донбасс уже не Украина и она нарушила правила пересечения границы ? Кто то может объяснить в чём суть преступления, и на каком основании забирают деньги ?
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Как по мне это чистой воды бандитизм на дороге: останавливать авто и отбирать деньги и золото.
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Торнадовцев за меньшее судили.
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