 Причиной пожаров, уничтоживших 26 домов в Одессе, был поджог, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Одесской области "Возгорания дачных домиков имели место ночью 11 и 13 апреля на причале в районе 411-й батареи. Предварительная причина пожаров - занесение огня извне. Выездом на место происшествия установлено, что в результате первого пожара огнем были уничтожены 16 дачных домиков, а после второго возгорания - 10", - сказано в сообщении.Следователями Киевского отдела полиции проводится досудебное расследование по уголовным производствам, зарегистрированным по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, за совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.Принимаются меры, направленные на установление личности и задержание злоумышленников