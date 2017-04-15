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Все про:Одесса (5473) поджог (656) пожар (3141) Нацполиция (6911)

 Причиной пожаров, уничтоживших 26 домов в Одессе, был поджог, - полиция. ФОТО

Предварительная причина возгорания дачных домиков ночью 11 и 13 апреля на причале в районе 411-й батареи по улице Шкиперской в Одессе - поджоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Одесской области.

"Возгорания дачных домиков имели место ночью 11 и 13 апреля на причале в районе 411-й батареи. Предварительная причина пожаров - занесение огня извне. Выездом на место происшествия установлено, что в результате первого пожара огнем были уничтожены 16 дачных домиков, а после второго возгорания - 10", - сказано в сообщении.

Следователями Киевского отдела полиции проводится досудебное расследование по уголовным производствам, зарегистрированным по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Причиной пожаров, уничтоживших 26 домов в Одессе, был поджог, - полиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейских, задерживавших активистов 10 апреля в Одессе, требуют уволить. ВИДЕО

Стоит отметить, за совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Принимаются меры, направленные на установление личности и задержание злоумышленников
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Будущий застройщик расчищает территорию под гостинницу или развлекательный центр... Вот так у нас в Украине делается бизнесс... власть как дикари... какую еще нах. Европу вы захотели...
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Там очень дорогая земля. Рядом с морем. Чистое море, степной воздух, тихий район...
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И канализация... Хотя побережье точно кому- то приглянулось.
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Канализация идет немного в другом месте.
В молодости гулял на пляж по Львовской. Там не продыхнуть было. Временами при прорывах в низине просто всё заливало какой-то мочой.
А на даче Ковалевского - всё чистенько. Открытое море, никаких предприятий, мало приезжего народа срущего в воду приспустив плавки...
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В частных районах - не возведут. На что-то другое расчет.
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а что, это разве не видно по крестам на форуме? и по банам, если ляпнешь что-то антисоветское антипартийное
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Только почему-то никто не рассказывает,что в расчёт тарифов эта абонплата всегда входила и мы её платили.Сейчас же повышают и тарифы и + дополнительно вводят абонплаты и за газ,и за тепло,и за электроэнергию.
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Все просто: барыги посмотрели и посчитали, что в селах 99% население перешли на печное отопление или на палеты.
Оставили только газплиты для приготовления еды и решили раз не пользуетесь газом, платите за подключение абонплату.
Эти шоколадники вконец потеряли совесть и стыд!
Шоб вы подавились и сдохли на праздник.
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я бы на месте пострадавших сжег то что там построят, и дураку понятно что их заказ, только так с народом считатся этих уродов можно заставить!
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Зачем тратить лове,на скупку участков у собственников,если можно решить вопрос кардинально,с помощью огня.Бессовесные твари это сделали
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Кто бы сомневался. Еще при первом сообщении было ясно, что поджог Лодочников с их причалами выживают. Земля в Одессе ого сколько стоит. Поджигателей один хрен не найдут. А вот интересно, кому участок в итоге отойдет?
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шоколядний пеця под дачку место приглянул ..
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Когда Саакашвили ломал забор дачи олигарха на одесском пляже все хлопали ему за свободный доступ к морю. Когда сгорел шанхай "лодочников" из числа ментов, прокуроров и чиновников, захвативших на шару одесский пляж в 90-ые годы, их все жалеют. Чудеса в честь схождения Благодатного огня!
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Пяный шкипер поджег дома на Шкиперской! Теперь там построят скворечники .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПричиной пожаров, уничтоживших 26 домов в Одессе, был поджог, - полиция. ФОТО
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