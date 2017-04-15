 Причиной пожаров, уничтоживших 26 домов в Одессе, был поджог, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Одесской области.
"Возгорания дачных домиков имели место ночью 11 и 13 апреля на причале в районе 411-й батареи. Предварительная причина пожаров - занесение огня извне. Выездом на место происшествия установлено, что в результате первого пожара огнем были уничтожены 16 дачных домиков, а после второго возгорания - 10", - сказано в сообщении.
Следователями Киевского отдела полиции проводится досудебное расследование по уголовным производствам, зарегистрированным по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Стоит отметить, за совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Принимаются меры, направленные на установление личности и задержание злоумышленников
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В молодости гулял на пляж по Львовской. Там не продыхнуть было. Временами при прорывах в низине просто всё заливало какой-то мочой.
А на даче Ковалевского - всё чистенько. Открытое море, никаких предприятий, мало приезжего народа срущего в воду приспустив плавки...
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антисоветскоеантипартийное
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Это не Бутусов, просто похож.
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Оставили только газплиты для приготовления еды и решили раз не пользуетесь газом, платите за подключение абонплату.
Эти шоколадники вконец потеряли совесть и стыд!
Шоб вы подавились и сдохли на праздник.
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