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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:взятка (3744) Закарпатье (1363) СБУ (13977) ГФС (2721)

 В центре Ужгорода на взятке поймали одного из руководителей управления внутренней безопасности ГФС. ФОТОрепортаж

На Закарпатье разоблачили во взяточничестве одного из руководителей областного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве одного из руководителей управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы в Закарпатской области", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что чиновник совместно с двумя подчиненными требовали триста долларов США с местного коммерсанта. За эту сумму они обещали не препятствовать таможенному оформлению партии импортных товаров.

В центре Ужгорода на взятке поймали одного из руководителей управления внутренней безопасности ГФС 01

В центре Ужгорода на взятке поймали одного из руководителей управления внутренней безопасности ГФС 02

"Оперативники спецслужбы задержали трех злоумышленников в центре Ужгорода во время получения всей суммы взятки", - отметили правоохранители.

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Кроме того, у одного из работников фискальной службы сотрудники СБУ во время санкционированного обыска обнаружили паспорт гражданина соседней страны.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.




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Желаю всем украинцам иметь на праздничном столе рагу из кролика и свиные отбивные.
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Сашко Білий поводить себе на цих відео занадто стримано і гуманно.
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То что это цирк понятно уже всем, но никак не пойму зачем скрывают морды лица. Ведь последнему дураку понятно - если страна будет знать своих "героев" их в разы станет меньше, бояться будут брать. Неужели наши "спецы" дурнее дураков и этого не понимают.
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Запрещено по международным нормам, разрешено в РФ, КНДР, СИРИИ, нам туда???
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Более подробно,могу и фамилии назвать,руководмиелей там не было,был и.о зама отдела ВБ
http://ua-reporter.com/novosti/215943
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Мені здається, що якщо заарештувати і посадити на 15 років весь склад поліції на чолі з сАбаковим, то може 1-2 з них і будуть засудженими невинно. А може й - ні.
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что же это такое) Насиров говорил что у него не берут взятки, а тут каждый день фискалов то ловят)))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ центре Ужгорода на взятке поймали одного из руководителей управления внутренней безопасности ГФС. ФОТОрепортаж
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