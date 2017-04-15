 В центре Ужгорода на взятке поймали одного из руководителей управления внутренней безопасности ГФС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба безопасности Украины.
"Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве одного из руководителей управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы в Закарпатской области", - сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что чиновник совместно с двумя подчиненными требовали триста долларов США с местного коммерсанта. За эту сумму они обещали не препятствовать таможенному оформлению партии импортных товаров.
"Оперативники спецслужбы задержали трех злоумышленников в центре Ужгорода во время получения всей суммы взятки", - отметили правоохранители.
Кроме того, у одного из работников фискальной службы сотрудники СБУ во время санкционированного обыска обнаружили паспорт гражданина соседней страны.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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https://www.youtube.com/watch?v=Q-mLTUyIj1M
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С нетерпнием ждем
воскрешения !
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Розстріл корупціонерів в Китаї.
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http://www.chinapro.ru/photoreport/87/2098#photo
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http://ua-reporter.com/novosti/215943
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