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Все про:Госпогранслужба (2595) поезд (617) ювелирные изделия (87)

 Проводник поезда "Киев-Москва" вез в своем купе 3 пакета с серебром, - ГПСУ. ФОТО

В поезде "Киев-Москва" пограничники обнаружили более 900 украшений из серебра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

"В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением "Киев-Москва" пограничный наряд в конструктивных особенностях служебного купе проводника обнаружил три полиэтиленовых пакета с ювелирными изделиями, предварительно изготовленных из серебра", - сказано в сообщении.

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Проводник поезда Киев-Москва вез в своем купе 3 пакета с серебром, - ГПСУ 01

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наверно в мацква он хотел его переплавить на пули, и перестрелять упырей
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пора вводить визовый режим и сократить транспортное сообщение.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПроводник поезда "Киев-Москва" вез в своем купе 3 пакета с серебром, - ГПСУ. ФОТО
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