 Проводник поезда "Киев-Москва" вез в своем купе 3 пакета с серебром, - ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.
"В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением "Киев-Москва" пограничный наряд в конструктивных особенностях служебного купе проводника обнаружил три полиэтиленовых пакета с ювелирными изделиями, предварительно изготовленных из серебра", - сказано в сообщении.
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