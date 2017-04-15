 В чартерном самолете Минск - Киев нашли 1 млн пачек контрабандных сигарет. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба ГНСУ.
"В аэропорту" Борисполь "пограничным нарядом Отдельного контрольно-пропускного пункта" Киев "совместно с работниками фискальной службы обнаружен груз сигарет без надлежащих документов", - говорится в сообщении.
Всего в самолете обнаружено около 1 миллиона пачек сигарет без соответствующих документов на груз.
По факту возможного ввоза подакцизных товаров с нарушением установленного порядка начато уголовное производство.
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