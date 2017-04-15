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Все про:Борисполь (458) самолет (2140) сигареты (578) Минск (1079)

 В чартерном самолете Минск - Киев нашли 1 млн пачек контрабандных сигарет. ФОТО

В ходе оформления чартерного рейса Минск - Киев в аэропорт "Борисполь" пограничники и сотрудники фискальной службы обнаружили две тысячи ящиков с табачными изделиями общим весом почти 18,5 тонн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба ГНСУ.

"В аэропорту" Борисполь "пограничным нарядом Отдельного контрольно-пропускного пункта" Киев "совместно с работниками фискальной службы обнаружен груз сигарет без надлежащих документов", - говорится в сообщении.

В чартерном самолете Минск - Киев нашли 1 млн пачек контрабандных сигарет 01

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Всего в самолете обнаружено около 1 миллиона пачек сигарет без соответствующих документов на груз.


По факту возможного ввоза подакцизных товаров с нарушением установленного порядка начато уголовное производство.
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Ключевая фраза - возможный незаконный ввоз. Что то сомнительно, чтоб кто то решился такую партию нелегально провозить.
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Ведь сам самолет будет конфискован . Иль отпущен "под личное обязательство" ?
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Если кроме контрабандных сигарет, будет конфискован и сам самолёт (как средство преступления), то больше таких случаев не будет.
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В АТО на передовую отправить, пусть курят солдаты.
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В Беларуси растёт табак ? Креветки , устрицы - это из моря Беласуси , бананы и ананасы - это понятно , а табак ? ...
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Нет , не растет. Но много современных, высокопроизводительных заводов,на которых перерабатывается сырье из третьих стран.
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Владельцу сигарет нужно отправить спирт, конфискованный , что в новости перед этой- пусть горе своё зальёт .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ чартерном самолете Минск - Киев нашли 1 млн пачек контрабандных сигарет. ФОТО
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