 В чартерном самолете Минск - Киев нашли 1 млн пачек контрабандных сигарет. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба ГНСУ.





"В аэропорту" Борисполь "пограничным нарядом Отдельного контрольно-пропускного пункта" Киев "совместно с работниками фискальной службы обнаружен груз сигарет без надлежащих документов", - говорится в сообщении.

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Всего в самолете обнаружено около 1 миллиона пачек сигарет без соответствующих документов на груз.