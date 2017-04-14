 15 раненных воинов доставлены в Одессу из зоны проведения АТО, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук волонтер Андрей Танцюра, передает Цензор.НЕТ.
"Встретили борт! 15 человек...5 реанимация...", - написал Танцюра.
С аэродрома машинами "скорой помощи" раненых бойцов доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
Волонтеры объявили сбор средств для приобретения медпрепаратов для прибывших военнослужащих.
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Слава Героям!
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И ты будешь. Лет через пять.
Когда паспорт получишь.
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