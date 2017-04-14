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 15 раненных воинов доставлены в Одессу из зоны проведения АТО, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

В Одессу сегодня доставили 15 бойцов, которые получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук волонтер Андрей Танцюра, передает Цензор.НЕТ.

"Встретили борт! 15 человек...5 реанимация...", - написал Танцюра.

15 раненных воинов доставлены в Одессу из зоны проведения АТО, - волонтер Танцюра 01

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15 раненных воинов доставлены в Одессу из зоны проведения АТО, - волонтер Танцюра 02
15 раненных воинов доставлены в Одессу из зоны проведения АТО, - волонтер Танцюра 03
15 раненных воинов доставлены в Одессу из зоны проведения АТО, - волонтер Танцюра 04

Также читайте: За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО

15 раненных воинов доставлены в Одессу из зоны проведения АТО, - волонтер Танцюра 05

С аэродрома машинами "скорой помощи" раненых бойцов доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Волонтеры объявили сбор средств для приобретения медпрепаратов для прибывших военнослужащих.

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Желаю выздоровления - телесного и духовного.
Слава Героям!
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Ну ладно маленький, я смотрю ты уже на грани истерики. Ты сильно не заморачивайся по этому поводу главное готовься встречать нашу украинскую армию и кушать свой российский паспорт. Могу тебе лично его запхать куда захочешь, если у тебя какие то сомнения, хотя я смотрю у тебя куча комплексов и сомнений по поводу себя, видать ущербный
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Я тебе повторяю- я не кацап. И я не понимаю Администрацию сайта, позволяющую преследовать и оскорблять пользователей подросткам с нездоровыми сексуальными фантазиями.
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Так все поняли, что подросток с больной фантазией, вот и банят тебя. Претензии можешь предьявлять только своим родителям, что они сформировали в тебе эти комплексы и как результат больную фантазию. И не истери маленький все будет хорошо, будешь жить при Украине и иметь безвиз)
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Буду. И твои родители будут.

И ты будешь. Лет через пять.

Когда паспорт получишь.
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Понимаешь, твоя неадекватность просто кричит из тебя и именно поэтому её незаметно, поэтому я тебе и говорю что ты не совсем адекватен. Всем очевидно, что ты вата, а вате необязательно быть кацапом. Надеюсь ты понимаешь разницу. И самое главное, что твоя вот эта вот женская истерика, не только говорит о преоблдающем количестве женских гормонов в тебе, а в первую очередь говорит о беспосощности. О том, что ты понимаешь. о происходящих неизбежных процессах, о крушении каких=то ватных надежд, и от этого ты истеришь, не то что истеришь -практически плачешь. Ты главное пойми одно, что истерикой проблему никогда не решить. нужно приспосабливаться к ситуации быть гибче, расслабиться в конце концов, чтобы не было так больно..
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И на этом фоне резко вырос товарооборот между Украиной и россией. Вообщем как всегда - кому война, кому мать родная, кто то "коммунизм личный" на шести сотках за городом строит, кто то за Родину воюет, кому то на все плевать кроме своего дохода и все это называется гибридная война...
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А кацапов сразу добивают и в морг по 50 шт. в день.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия15 раненных воинов доставлены в Одессу из зоны проведения АТО, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж
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